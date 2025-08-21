Labubu, păpușa devenită obsesie globală, l-a făcut ultra-bogat pe creatorul său. A depășit Barbie și Hello Kitty

Păpușile Labubu, cu zâmbetul lor ștrengăresc și aspectul urâţel, dar totodată simpatic, au devenit un fenomen global, transformând compania chineză Pop Mart într-un gigant al industriei jucăriilor.

Profitul net al firmei a crescut cu aproape 400% în prima jumătate a anului 2025, iar vânzările s-au triplat, ajungând la 13,9 miliarde de yuani (1,4 miliarde lire sterline).

Succesul fulminant a făcut ca Pop Mart să fie evaluată mai bine ca giganți consacrați precum Mattel (producătorul Barbie), Sanrio (Hello Kitty) sau Hasbro (My Little Pony).

Aproape 40% dintre vânzări provin din afara Chinei, iar expansiunea internațională este în plină desfășurare, cu planuri de creștere în SUA, Orientul Mijlociu, Europa Centrală și America Latină.

