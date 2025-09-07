Ministrul Apărării, după atacul asupra Ucrainei: Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, crime de război

Rachetele şi dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovaţi, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, duminică, după ce Rusia a lansat un nou atac aerian împotriva Ucrainei.

Acesta subliniind că România condamnă "cu toată fermitatea" astfel de "atacuri criminale" care arată "adevăratul chip al regimului Putin".

"Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului: peste 800 de drone şi rachete balistice asupra Ucrainei. Printre ţinte - clădirea Guvernului de la Kiev şi zone rezidenţiale. Rachete şi dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovaţi", a scris Moşteanu pe Facebook.

Potrivit ministrului, Rusia vrea să distrugă Ucraina şi să intimideze Europa.

"Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, distrugere, crime de război. Nu există nicio intenţie de pace în acest atac barbar. Kremlinul vrea să distrugă Ucraina şi să intimideze Europa. România condamnă cu toată fermitatea aceste atacuri criminale", a adăugat Ionuţ Moşteanu.

Rusia a lansat sâmbătă noaptea lovituri aeriene asupra mai multor oraşe din Ucraina; unul din atacuri a produs distrugeri mari unor clădiri din Kiev, ucigând trei oameni, printre care un copil de numai un an. Presa locală a preluat informaţii ale forţelor armate ucrainene care au raportat un val de sute de drone şi rachete de croazieră ruseşti.

