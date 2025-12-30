Reacția lui Zelenski după ce Putin i-a spus lui Trump că Ucraina i-ar fi atacat reședința. Negocierile de pace, în pericol

30-12-2025 | 08:11
Donald Trump
Acordul dintre Rusia și Ucraina, pe care Donald Trump îl anunța ieri ca fiind „foarte aproape de a se finaliza”, pare să se destrame înainte de a fi început.

Ministrul rus de Externe a acuzat forțele ucrainene că au lansat un atac cu 91 de drone asupra reședinței lui Vladimir Putin din Nov-go-rod, ceea ce va schimba poziția Rusiei în negocieri.

Volodimir Zelenski a negat categoric și a acuzat Kremlinul că vrea să împiedice negocierile de pace cu americanii, care au avansat semnificativ. Însă Donald Trump a transmis că zvonurile recente l-au înfuriat.

Vladimir Putin l-a informat pe Donald Trump că intenționează să își reevalueze poziția și angajamentele față de anumite acorduri încheiate în etapele anterioare ale negocierilor, a anunțat Kremlinul. Totul după ce Moscova a acuzat Kievul că a încercat să atace cu drone una dintre reședințele lui Putin.

Reporter: „Domnule președinte, sunteți îngrijorat că presupusa lovitură asupra reședinței lui Putin ar putea compromite discuțiile de pace?”

Putin și Trump
Reacția lui Trump după ce Putin i-a spus că Ucraina i-a atacat reședința cu drone

Donald Trump: „Da! Nu-mi place ce aud. Nu e de bine”.

Reporter: „V-a spus Putin?”

Donald Trump: „Ştiţi cine mi-a spus despre asta? Preşedintele Putin, de dimineaţă. Mi-a spus că a fost atacat. Nu e bine. Este o perioadă delicată. Nu este momentul potrivit. Una e să atace pentru că sunt atacaţi. Alta e să-i atace casa. Acum nu este momentul potrivit să faci nici una, nici alta. Și am aflat asta de la președintele Putin azi și am fost foarte furios din această cauză”.

Donald Trump a făcut declarațiile în timp ce îl primea pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la reședința din Mar a Lago. Preşedintele american a mai precizat că a avut, cităm, o „discuţie bună” cu preşedintele rus, dar nu a dat detalii despre convorbire.

Volodimir Zelenski, reacție după acuzațiile lui Vladimir Putin

Volodimir Zelenski a respins acuzaţiile Rusiei și le-a calificat drept „o nouă serie de minciuni”. Liderul ucrainean spune că oficialii Kremlinului încearcă, prin astfel de declarații, să submineze progresele înregistrate în recentele negocieri de pace din Statele Unite. Dar și că Moscova pregăteşte terenul pentru un atac asupra clădirilor guvernamentale din Kiev.

Volodimir Zelenski: „Toate părțile implicate trebuie să înțeleagă că cea mai proastă soluție este ca (n.r. trupele) să părăsească regiunea Donbas. Acest lucru va reprezenta un risc major pentru Ucraina, de neacceptat pentru ucraineni, dar ei o vor face, la nivel personal, iar referendumul nu va avea un rezultat pozitiv.”

În avionul care l-a readus în Europa, Zelenski a dezvăluit în ce privință mai e de lucru la garanțiile de securitate.

Volodimir Zelenski: „În documentele discutate, sunt prevăzute garanții de securitate pentru 15 ani cu posibilitate de prelungire. I-am spus președintelui Trump că am vrea garanții pentru o perioadă mai lungă, ne-am dori garanții pentru 30, 40 ori 50 de ani. Ar fi o decizie cu adevărat istorică din partea președintelui Trump. Președintele a spus că se va gândi la asta. El (n.r Donal Trump) spune că Putin e gata să facă pace. Eu i-am explicat președintelui Trump că n-ar fi prima oară când Putin una spune și alta face. Pentru noi e foarte important ca vorbele să coincidă cu faptele.”

Laurie Bristow, fost ambasador al Marii Britanii în Rusia: „Nici teritoriile cedate de Ucraina, nici stimulente economice pentru Putin nu vor aduce pace durabilă. Dacă Trump crede asta, atunci a înțeles greșit motivele pentru care Putin a declanșat războiul. Pentru liderii occidentali, întrebarea fundamentală este: ce sunt dispuși să ofere, pentru a-l decuraja pe Putin să mai atace? Trupe în Ucraina ori forțe staționate peste graniță, de pildă în Polonia. Și dacă Putin va considera credibile aceste angajamente”.

Ron Brownstein, analist politic pentru CNN: „Atitudinea lui Trump față de acest război, mai ales față de Zelenski și Ucraina, a tot oscilat, a fost chiar haotică. Constant a fost doar faptul că (n.r. Donald Trump) nu e dispus să exercite presiune reală asupra lui Putin ca să încheie războiul. A încercat să-l ademenească în sensul ăsta doar cu beneficii economice și cu o relație economică robustă post-război, dar nu a fost dornic să-l strângă cu ușa și cred că mulți suntem sceptici că Putin va accepta să facă pași către pace, atât timp cât simte că e în beneficiul lui să continue ostilitățile”.

Luni, Vladimir Putin a avut o întâlnire cu conducerea armatei ruse. A declarat apoi că trupele sale avansează în regiunea Donețk și continuă ofensiva în regiunea Zaporojie.

Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase

