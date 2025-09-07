Un aliat al lui Vladimir Putin își dorește să ocupe toată Ucraina: „Va deveni o regiune sau un district al Rusiei”

Liderul cecen Ramzan Kadyrov a declarat că nu se consideră „un susținător al încetării ostilităților” în Ucraina și că pacea este posibilă numai atunci când „Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei”.

„Nu sunt deloc un susținător al încetării ostilităților în situația actuală din regiune. Consider că nu este în interesul nostru să încetăm ostilitățile acum... Obiectivele și scopurile operațiunii militare speciale [așa numesc rușii războiul de agresiune neprovocat împotriva Ucrainei – n.red.] nu sunt luate din aer – ele sunt o garanție a securității întregii noastre țări. Pacea la frontierele noastre este posibilă numai atunci când Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei”, a declarat liderul cecen în presa de stat rusească, potrivit Ukrainska Pravda.

Sursa menționată notează că Republica Cecenă, cunoscută și sub numele de Cecenia, este un stat subordonat Federației Ruse. Parlamentul ucrainean a recunoscut-o ca teritoriu ocupat temporar de Rusia al Republicii Cecene Ichkeria.

Rusia, cel mai mare atac cu drone în Ucraina, de la începutul războiului

Între timp, Rusia a lansat sâmbătă noaptea 805 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei, informează forţele aeriene ucrainene; apărarea antiaeriană a reuşit să doboare 751 de drone şi patru rachete.

Din februarie 2022, când au invadat Ucraina, ruşii nu au atacat niciodată cu atât de multe drone simultan, consemnează duminică Reuters, preluat de Agerpres.

Ministerul Apărării de la Moscova a afirmat că loviturile au vizat complexul militar-industrial ucrainean şi infrastructura de transport. Şefa guvernului de la Kiev, Iulia Sviridenko, a arătat însă că pentru prima dată a fost lovit sediul executivului, unde s-a declanşat un incendiu.

În capitala ucraineană s-au înregistrat trei morţi în rândul civililor - două femei şi un copil de numai un an.

„Vom reconstrui clădirile. Dar vieţile pierdute nu pot fi aduse înapoi. Inamicul ne terorizează şi ne ucide oamenii în toată ţara, în fiecare zi", a spus Sviridenko.

„Astfel de omoruri acum, când diplomaţia reală ar fi putut începe de mult, sunt o crimă intenţionată şi o prelungire a războiului", a scris pe platforma X preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cerându-le încă o dată aliaţilor să întărească apărarea antiaeriană a ţării sale, conform Agerpres.

