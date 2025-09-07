Un aliat al lui Vladimir Putin își dorește să ocupe toată Ucraina: „Va deveni o regiune sau un district al Rusiei”

07-09-2025 | 15:38
Putin s-a întâlnit cu Kadîrov
Liderul cecen Ramzan Kadyrov a declarat că nu se consideră „un susținător al încetării ostilităților” în Ucraina și că pacea este posibilă numai atunci când „Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei”.

autor
Alexandru Toader

„Nu sunt deloc un susținător al încetării ostilităților în situația actuală din regiune. Consider că nu este în interesul nostru să încetăm ostilitățile acum... Obiectivele și scopurile operațiunii militare speciale [așa numesc rușii războiul de agresiune neprovocat împotriva Ucrainei – n.red.] nu sunt luate din aer – ele sunt o garanție a securității întregii noastre țări. Pacea la frontierele noastre este posibilă numai atunci când Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei”, a declarat liderul cecen în presa de stat rusească, potrivit Ukrainska Pravda

Sursa menționată notează că Republica Cecenă, cunoscută și sub numele de Cecenia, este un stat subordonat Federației Ruse. Parlamentul ucrainean a recunoscut-o ca teritoriu ocupat temporar de Rusia al Republicii Cecene Ichkeria.

Rusia, cel mai mare atac cu drone în Ucraina, de la începutul războiului

Între timp, Rusia a lansat sâmbătă noaptea 805 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei, informează forţele aeriene ucrainene; apărarea antiaeriană a reuşit să doboare 751 de drone şi patru rachete.

Din februarie 2022, când au invadat Ucraina, ruşii nu au atacat niciodată cu atât de multe drone simultan, consemnează duminică Reuters, preluat de Agerpres.

