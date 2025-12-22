Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv . Magistrații au prelungit măsura cu încă 30 de zile

Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în dosarul "Frauda bancară", în urma unei decizii care a fost pronunţată luni, 22 decembrie, de magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani.

Instanţa a admis demersul înaintat de procurorul Alexandru Cernei, iar noul termen al măsurii preventive va începe din 24 decembrie 2025. Tot la această dată expiră şi celelalte mandate de arest emise pe numele lui Vladimir Plahotniuc în cele trei dosare aflate încă în faza de urmărire penală, informează MOLDPRES.

În cadrul şedinţelor următoare, instanţa va audia martorii apărării. Printre primii martori care ar urma să fie audiaţi se numără fostul viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei, Ion Sturzu. Judecătorii au acceptat audierea a 27 de martori ai apărării, din totalul de 164 propuşi de Vladimir Plahotniuc.

Martori audiați până în prezent

Până în prezent, în cadrul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi cinci martori: fosta preşedintă a Victoriabank, Natalia Politov-Cangaş, fostul preşedinte al Parlamentului, Andrian Candu, angajatul suspendat al Băncii Naţionale a Moldovei, Ion Ropot, fostul guvernator al BNM Dorin Drăguşanu, precum şi fostul deputat Veaceslav Ioniţă.

Lista martorilor include foşti şefi ai Băncii Naţionale a Moldovei, foşti demnitari, foşti administratori ai băncilor implicate în frauda bancară, precum şi mai multe persoane inculpate în dosare conexe furtului miliardului.

Vladimir Plahotniuc se află în arest preventiv din 25 septembrie 2025, după ce a fost extrădat din Grecia, moment în care au fost puse în executare cele patru mandate de arestare emise pe numele său. În prezent, acesta este deţinut în Penitenciarul nr. 13 din Chişinău şi este cercetat în patru dosare penale de rezonanţă, cu privire la constituirea şi conducerea unei organizaţii criminale, escrocherie, spălare de bani şi fraudă bancară.

