Alertă cu bombă la o judecătorie din Chişinău, înaintea unei şedinţe în care Vladimir Plahotniuc urma să fie judecat

26-09-2025 | 11:36
Vlad Plahotniuc
Agerpres

Sediul unei judecătorii din municipiul Chişinău a fost evacuat, vineri dimineaţă, în urma unei alarme cu bombă, au transmis reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei din Republica Moldova.

Alarma de la Judecătoria Buiucani a avut loc cu 18 minute înainte de ora de începere a unei şedinţe în care oligarhul Vlad Plahotniuc (foto) urma să fie judecat pentru frauda miliardului de dolari din sistemul bancar moldovenesc.

"Astăzi dimineaţă, la ora 09:42, Poliţia a înregistrat un apel telefonic de la un bărbat care a comunicat despre faptul că Judecătoria Buiucani ar fi minată, iar la moment zona este încercuită, toate serviciile specializate se află la faţa locului şi acţionează conform protocoalelor", au transmis oficialii Poliţiei din Moldova, potrivit Agerpres.

Plahotniuc, care a deţinut şi funcţia de prim-vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, dar şi pe cea de preşedinte al Partidului Democrat din Moldova, a fost extrădat, joi, din Grecia, la cererea autorităţilor moldovene, care aveau emise pe numele lui patru mandate de arestare.

Vlad Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din produsul internt brut al acestui stat.

Maia Sandu
Maia Sandu, după ce Plahotniuc a fost adus în Chișinău: „Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției

El a fost arestat, pe 21 iulie, la Atena, după ce se urcase într-un avion cu destinaţia Dubai. Arestarea a avut loc în baza unui aviz emis de Interpol în care se afirma că Plahotniuc deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia.

Sursa: Agerpres

