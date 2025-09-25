Imagini virale cu Vladimir Plahotniuc din avionul cu care a fost extrădat din Grecia. Cum a fost dus la Chișinău | VIDEO

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a ajuns, joi dimineață, la Chişinău, fiind coborât în cătuşe din avionul cu care a fost adus de la Atena, după ce autoritățile elene au decis extrădarea lui.

Grecia l-a extrădat, joi, în Republica Moldova, pe fostul politician şi om de afaceri Vladimir Plahotniuc, pentru a răspunde acuzaţiilor că ar fi fost implicat în sustragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, extrădarea având loc cu câteva zile înainte de alegerile sensibile din această ţară. Plahotniuc a ajuns la Chişinău, fiind coborât în cătuşe din avion. VIDEO AICI

Potrivit protv.md, Vlad Plahotniuc a ajuns la Chişinău. El a fost scos încătuşat din avion şi urmează să fie transportat la Procuratură pentru a-i fi prezentată învinuirea, după care oligarhul va fi dus în Penitenciarul nr.13.

El a fost aşezat pe ultimul rând al aeronavei, fiind înconjurat de mascaţi şi oameni ai legii îmbrăcaţi în civil.

În august, un tribunal grec s-a pronunţat în favoarea extrădării lui Plahotniuc pentru a fi judecat în Moldova în cazul cunoscut sub numele de „furtul secolului”, dar Ministerul Justiţiei din Grecia a suspendat temporar procedura, iritând guvernul pro-european al Moldovei, care s-a angajat să combată corupţia şi a acuzat Moscova de amestec în alegeri.

„Chiar dacă el (Plahotniuc) speră că, după alegeri, Moldova va cădea în mâinile Rusiei şi va putea să se întoarcă acasă în voie, instituţiile trebuie să-l aducă acasă în cătuşe”, a declarat premierul moldovean Dorin Recean la 17 septembrie.

Plahotniuc a negat orice faptă ilegală, afirmând că acuzaţiile împotriva lui se bazează pe „calomnie şi ură politică”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













