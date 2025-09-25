Imagini virale cu Vladimir Plahotniuc din avionul cu care a fost extrădat din Grecia. Cum a fost dus la Chișinău | VIDEO

Stiri Justitie
25-09-2025 | 10:26
plahotniuc
Captura video: protv.md

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a ajuns, joi dimineață, la Chişinău, fiind coborât în cătuşe din avionul cu care a fost adus de la Atena, după ce autoritățile elene au decis extrădarea lui.  

autor
Alexandru Toader

Grecia l-a extrădat, joi, în Republica Moldova, pe fostul politician şi om de afaceri Vladimir Plahotniuc, pentru a răspunde acuzaţiilor că ar fi fost implicat în sustragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, extrădarea având loc cu câteva zile înainte de alegerile sensibile din această ţară. Plahotniuc a ajuns la Chişinău, fiind coborât în cătuşe din avion. VIDEO AICI

Potrivit protv.md, Vlad Plahotniuc a ajuns la Chişinău. El a fost scos încătuşat din avion şi urmează să fie transportat la Procuratură pentru a-i fi prezentată învinuirea, după care oligarhul va fi dus în Penitenciarul nr.13.

El a fost aşezat pe ultimul rând al aeronavei, fiind înconjurat de mascaţi şi oameni ai legii îmbrăcaţi în civil.

Citește și
Vlad Plahotniuc
Grecia pregătește extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova înainte de alegeri, pentru acuzațiile de fraudă bancară

În august, un tribunal grec s-a pronunţat în favoarea extrădării lui Plahotniuc pentru a fi judecat în Moldova în cazul cunoscut sub numele de „furtul secolului”, dar Ministerul Justiţiei din Grecia a suspendat temporar procedura, iritând guvernul pro-european al Moldovei, care s-a angajat să combată corupţia şi a acuzat Moscova de amestec în alegeri.

„Chiar dacă el (Plahotniuc) speră că, după alegeri, Moldova va cădea în mâinile Rusiei şi va putea să se întoarcă acasă în voie, instituţiile trebuie să-l aducă acasă în cătuşe”, a declarat premierul moldovean Dorin Recean la 17 septembrie.

Plahotniuc a negat orice faptă ilegală, afirmând că acuzaţiile împotriva lui se bazează pe „calomnie şi ură politică”.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Vlad Plahotniuc, oligarhi,

Dată publicare: 25-09-2025 10:26

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
VIDEO. Fostul politician Vladimir Plahotniuc, suspect pentru dispariția a 1 miliard de euro, a ajuns în cătușe la Chișinău
Stiri externe
VIDEO. Fostul politician Vladimir Plahotniuc, suspect pentru dispariția a 1 miliard de euro, a ajuns în cătușe la Chișinău

Fostul politician şi om de afaceri moldovean Vladimir Plahotniuc, suspect principal în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, a ajuns, joi, la Chișinău, în cătușe.

Grecia pregătește extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova înainte de alegeri, pentru acuzațiile de fraudă bancară
Stiri externe
Grecia pregătește extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova înainte de alegeri, pentru acuzațiile de fraudă bancară

Grecia vrea să îl extrădeze săptămâna aceasta pe Vladimir Plahotniuc în Moldova pentru acuzații de furt bancar, anunță Reuters.

Reuters: Extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată din cauza anchetei din România privind falsificarea documentelor
Stiri externe
Reuters: Extrădarea lui Plahotniuc a fost suspendată din cauza anchetei din România privind falsificarea documentelor

Grecia a suspendat extrădarea în Republica Moldova a oligarhului şi fostului politician Vladimir Plahotniuc, căutat de Chişinău într-un caz de fraudă bancară masivă din 2014.

Recomandări
Un vortex polar se apropie de România. Temperaturile scad chiar și cu 10 grade. Ploi abundente și vânt în toată țara
Vremea
Un vortex polar se apropie de România. Temperaturile scad chiar și cu 10 grade. Ploi abundente și vânt în toată țara

Temperaturile vor scădea în următoarele zile chiar și cu 10 grade, din cauza unei mase de aer rece venită din zona polară. În același timp, un ciclon format în Marea Mediteraneană se apropie de România. Ar putea aduce ploi abundente și vânt puternic.

De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România în cazul mercenarului
Stiri Justitie
De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România în cazul mercenarului

Liderul mercenarilor români din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lui februarie, a fost prins în Dubai, potrivit unor surse.

Alegeri în Republica Moldova. Cine se află pe primul loc în sondaje cu câteva zile înainte de scrutin
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova. Cine se află pe primul loc în sondaje cu câteva zile înainte de scrutin

Partidul pro-european aflat la guvernare în Republica Moldova este într-o luptă strânsă cu formațiunile pro-ruse, cu doar câteva zile de alegerile parlamentare din 28 septembrie, arată un nou sondaj.

Top citite
1 ccr, curtea constitutionala
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri actuale
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă
2 Diana Buzoianu
Inquam Photos / Mălina Norocea
Stiri Politice
Moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respinsă de plenul Camerei Deputaţilor
3 ilike it alex kis
iLikeIT
Platforma imobiliară cu AI pentru chiriași și proprietari. Cum funcționează rentnbuy
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28