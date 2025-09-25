VIDEO. Fostul politician Vladimir Plahotniuc, suspect pentru dispariția a 1 miliard de euro, a ajuns în cătușe la Chișinău

25-09-2025 | 10:10
Vladimir Plahotniuc
PRO TV Chisinau

Fostul politician şi om de afaceri moldovean Vladimir Plahotniuc, suspect principal în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, a ajuns, joi, la Chișinău, în cătușe.

El a fost extrădat din Grecia și urmează să ajungă în ”penitenciarul numărul 13”, potrivit PRO TV Chișinău.

Imagini cu Plahotniuc scos din aeronavă de către reprezentanții Direcției Cooperare Polițienească Internațională a IGP pot fi vizionate aici.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie la Atena, iar de atunci s-a aflat în cea mai mare închisoare din Grecia. El a fost dat în căutare internațională pentru arest și extrădare în februarie 2025, la șase ani de când a fugit din țară.

Plahotniuc a negat că ar fi comis vreo faptă ilegală, spunând că acuzaţiile împotriva sa se bazează pe "calomnie şi ură politică".

Cine este Vladimir Plahotniuc

Vladimir Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din PIB-ul Republicii Moldova.

Vladimir Plahotniuc

Înainte de a fugi din ţară în 2019, Vladimir Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat, parte a coaliţiei de guvernare din perioada 2016-2019, şi vicepreşedinte al Parlamentului.

În timpul mandatului său, Plahotniuc a exercitat o influenţă mare asupra instituţiilor din R. Moldova.

În 2023, UE a impus sancţiuni împotriva sa şi a altor şase persoane pentru acţiuni care ar fi vizat destabilizarea şi subminarea integrităţii teritoriale a R. Moldova şi a Ucrainei.

Vladimir Plahotniuc

Vladimir Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, a trăit în 22 de ţări din 2023. El a fost arestat la aeroportul din Atena după ce se urcase într-un avion cu destinaţia Dubai, în baza unui aviz Interpol în care se afirma că Plahotniuc deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia.

Autorităţile de la Moscova, care doresc ca Plahotniuc să fie extrădat în Rusia pentru a răspunde unor acuzaţii legate de droguri, neagă orice implicare în afacerile interne ale R. Moldova.

Șofer de 76 de ani, reținut pentru violență în trafic. Ar fi lovit și urmărit o femeie

