Maia Sandu, după ce Plahotniuc a fost adus în Chișinău: „Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției

25-09-2025 | 16:20
Maia Sandu
Getty

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat, joi, după ce fostul politician Vladimir Plahotniuc a fost adus cu cătușe la Chișinău, acesta fiind extrădat de autoritățile din Grecia.

Cristian Matei

”Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți - întreaga societate continuă să lupte - până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, a transmis Maia Sandu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Plahotniuc a fost adus la Chișinău, sub escortă, la bordul unui avion de linie.

El este principalul suspect în "jaful secolului", furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovean în 2014, sumă care echivala atunci cu 12% din PIB-ul Moldovei.

Vladimir Plahotniuc
VIDEO. Fostul politician Vladimir Plahotniuc, suspect pentru dispariția a 1 miliard de euro, a ajuns în cătușe la Chișinău

Plahotniuc este cercetat în cinci dosare penale, pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

Fostul politician riscă acum 15 ani de închisoare.

Fostul politician Vladimir Plahotniuc, suspect pentru dispariția a 1 miliard de euro, a ajuns în cătușe la Chișinău

