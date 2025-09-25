Mesajul transmis de Vladimir Plahotniuc cu o zi înainte să fie extrădat în R. Moldova. Riscă până la 15 ani de închisoare

25-09-2025 | 19:54
După șase ani de fugă, oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Atena la Chișinău, sub escorta mascaților.

Robert Hoară

Este acuzat de implicare în „jaful secolului”, furtul unui miliard de dolari din băncile moldovenești și riscă până la 15 ani de închisoare. Înainte de extrădare, le-a cerut alegătorilor să sprijine opoziția. Un sondaj recent de opinie arată însă că favorit este PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu.

Au apărut primele imagini cu Vladimir Plahotniuc adus din Atena la Chișinău. Fostul lider PD, obișnuit cu luxul și avioanele private, a călătorit pe un loc din spatele aeronavei, încătușat și păzit de mascați. După două ore de zbor, avionul a aterizat la Chișinău, în jurul orei 9:30.

Plahotniuc a fost scos separat, direct de pe pistă, urcat într-o dubiță a poliției și dus într-o cameră sigură din aeroport, unde a rămas aproximativ o oră. Ulterior, a fost escortat de ofițerii Fulger, care au format un coridor la ieșirea din aerogară.

Plahotniuc a fost întâmpinat atât de susținători, cât și de opozanți. Cu o zi înainte de extrădare, Plahotniuc a transmis un mesaj în care îi îndeamnă pe alegători să voteze opoziția la scrutinul de duminică și a susținut că sunt singurele partide care au șanse să ajungă în Parlament.

Maia Sandu
Maia Sandu, după ce Plahotniuc a fost adus în Chișinău: „Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției

Însă Volodimir Zelenski, susținător al forțelor pro-europene, a avertizat că Moscova duce un război hibrid pentru a prelua controlul Republicii Moldova.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Este important să ne amintim cum lumea a ignorat cândva nevoia de a ajuta Georgia după atacul Rusiei și cum a fost ratat un moment important în Belarus. Moldova nu trebuie pierdută. Iar pentru Europa, susținerea stabilității Moldovei nu este costisitoare, dar eșecul în cazul ei ar veni cu un preț mult mai mare.”

Cel mai recent sondaj din Republica Moldova arată că, dacă mâine ar avea loc alegeri parlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu, pro-european, ar obține peste 28% din voturi. Nu suficient însă pentru a avea majoritate în Parlament. Pe locul doi s-ar clasa Blocul Patriotic, cu aproape 14%, iar pe trei Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, cu puțin peste 5%.

CSAT a stabilit cine decide doborârea dronelor. Noi reguli pentru protejarea spațiului aerian românesc

