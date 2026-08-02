Această jucătoare de la clubul maghrebian Atlético Tétouan se numără printre cele 67 de victime înregistrate de autoritățile spaniole după ce 60.000 de migranți au încercat să treacă ilegal granița dintre Maroc și Spania în ultimele zile, scrie News.ro.

Visul lui Faten „s-a spulberat chiar înainte de a începe”, a reacționat Maghreb Atlético Tétouan (MAT), într-o declarație emoționantă transmisă de presa locală și preluată de agenția spaniolă EFE.

„Ea căuta o viață mai bună”

„Nu căuta faimă sau aventură”, ci mai degrabă „o viață mai bună și un viitor în care credea de cealaltă parte a graniței”, se adaugă în declarație.

Ea dorea să deschidă „o nouă ușă” către viitorul ei. Călătoria ei „s-a încheiat înainte de a ajunge la destinație, după ce și-a pierdut viața încercând să ajungă în orașul Ceuta”.

Zeci de mii de migranți au intrat ilegal în enclava spaniolă Ceuta din Maroc în ultimele zile.

Spania a anunțat sâmbătă că situația a revenit „aproape” la normal, majoritatea migranților întorcându-se în Maroc.

Criza apărută în urma celor 60.000 de migranți din Ceuta

Cei 60.000 de migranți care au pătruns cu forța, în ultimele zile, pe teritoriul spaniol Ceuta nu au rămas acolo. Majoritatea au fost trimiși înapoi în Maroc de forțele de ordine.

Când valurile de migranți au forțat intrarea în Ceuta, 67 dintre ei și-au pierdut viața în apele mării.

Zeci de oameni au pierit înecați ori au fost striviți în îmbulzeala creată în apropierea digurilor dintre Maroc și Ceuta.

Bărbat: „M-am mutat din Sudan pentru a veni aici, visul meu este să ajung în Spania. Vreau să studiez aici, să am o viață mai bună, să trăiesc mai bine. Știți că țara mea este în război, este o luptă continuă acolo. Familia mea, toată lumea poate muri într-o clipă în Sudan dacă nu ai arme să te aperi.”

Criza din Ceuta a stârnit reacții dure pe plan internațional. Guvernul italian a decis să suspende temporar regimul de liberă circulație Schengen pentru conexiunile maritime și aeriene cu Spania și să introducă din nou controalele la frontieră. Italia este susținută de Danemarca și Finlanda. Dar guvernul de la Madrid a catalogat reacția drept una demagogică și l-a convocat pe ambasadorul Italiei. În schimb, Franța a încercat să calmeze spiritele. A intensificat controalele la frontieră, dar a amintit că Ceuta nu beneficiază de libertatea de circulație către restul spațiului Schengen.