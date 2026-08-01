Când valurile de migranți au forțat intrarea în Ceuta, 67 dintre ei și-au pierdut viața în apele mării.

Zeci de oameni au pierit înecați ori au fost striviți în îmbulzeala creată în apropierea digurilor dintre Maroc și Ceuta.

Bărbat: „M-am mutat din Sudan pentru a veni aici, visul meu este să ajung în Spania. Vreau să studiez aici, să am o viață mai bună, să trăiesc mai bine. Știți că țara mea este în război, este o luptă continuă acolo. Familia mea, toată lumea poate muri într-o clipă în Sudan dacă nu ai arme să te aperi.”

Criza din Ceuta a stârnit reacții dure pe plan internațional. Guvernul italian a decis să suspende temporar regimul de liberă circulație Schengen pentru conexiunile maritime și aeriene cu Spania și să introducă din nou controalele la frontieră. Italia este susținută de Danemarca și Finlanda. Dar guvernul de la Madrid a catalogat reacția drept una demagogică și l-a convocat pe ambasadorul Italiei. În schimb, Franța a încercat să calmeze spiritele. A intensificat controalele la frontieră, dar a amintit că Ceuta nu beneficiază de libertatea de circulație către restul spațiului Schengen.

Nicolas Lawley, consilier special al directorului și directorului executiv al Chatham House: „Pedro Sánchez a făcut eforturi serioase pentru a susține cumva o altă perspectivă asupra migrației. Asta a alimentat partidele de dreapta din Spania – și nu doar din Spania, ci în întreaga Europă și în întreaga lume. L-am văzut și pe Elon Musk alăturându-se acestei dezbateri.

Cel mai bogat om al planetei, Elon Musk, a postat pe rețeaua X o imagine din filmul „Ziua Z”, făcând o paralelă cu situația din Ceuta și comparându-i astfel pe migranți cu niște zombi.”

De altfel, tocmai pe rețelele de socializare au putut fi mobilizate grupuri atât de mari de oameni pentru a lua cu asalt enclava spaniolă.

Andrew Selee, președintele Institutului pentru Politici în Domeniul Migrației: „Rețelele de socializare au luat amploare. Și, de îndată ce oamenii au aflat că unii pleacă, așa cum se întâmplă peste tot în lumea modernă, totul a luat avânt.”

Între timp, mii de spanioli au ieșit în stradă la Madrid și au cerut demisia premierului Pedro Sánchez.