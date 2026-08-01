Potrivit Associated Press, cel puțin 67 de migranți au murit, printre care unii care s-au înecat și alții care au fost uciși într-o busculadă în timp ce încercau să treacă peste un dig de protecție, a anunțat sâmbătă guvernul spaniol.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a criticat dur reacția unor lideri ai Uniunii Europene la evenimentele din Ceuta, afirmând că apelurile la suspendarea Spaniei din spațiul Schengen fără frontiere al UE sunt „motivate de prejudecăți, știri false, ignoranță sau interese politice”.

Câțiva migranți epuizați care au înotat până la plaja urbană Tarajal din Ceuta sâmbătă dimineață au fost întâmpinați de soldați care i-au escortat peste graniță. Cei mai mulți dintre cei 50.000–60.000 de migranți care au intrat pe teritoriu între joi și vineri au fost forțați să se întoarcă.

„Suntem implacabili împotriva celor care încalcă legea”, a declarat sâmbătă jurnaliștilor ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska.

Întrebat cum a fost posibilă această încălcare masivă a frontierei, având în vedere măsurile stricte de securitate de pe ambele părți ale frontierei, și dacă Marocul reprezintă o amenințare pentru Ceuta, Marlaska a luat apărarea guvernului de la Rabat.

„Evenimentele necesită o evaluare din partea Spaniei și a Marocului”, a spus el. Însă tocmai cooperarea cu vecinii săi a permis Spaniei „să redreseze situația în 24 de ore”.

„Marocul nu reprezintă o amenințare pentru Ceuta sau pentru restul Spaniei. Este un partener de încredere”, a subliniat Marlaska.

Liderii UE solicită un răspuns coordonat

Liderii a 22 de țări din UE au solicitat un răspuns coordonat la această situație. Într-o scrisoare adresată înalților oficiali ai UE, publicată sâmbătă de biroul prim-ministrului danez, țările au cerut actualei președinții irlandeze a UE să convoace de urgență o videoconferință a miniștrilor de interne.

„Nu putem permite ca traversările în masă necontrolate, instrumentalizarea migrației sau alte amenințări hibride să creeze percepția că intrarea ilegală în Uniunea Europeană este posibilă. Că intrarea ilegală a unui migrant se poate transforma într-o ședere legală”, se menționează în scrisoare. „O astfel de percepție ar încuraja noi încercări, ar submina încrederea în politica noastră comună în materie de migrație și ar avea repercusiuni asupra tuturor statelor membre.”

Liderii din Italia, Danemarca, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Țările de Jos, Polonia, România, Slovenia, Slovacia și Suedia au semnat scrisoarea.

Sánchez a solicitat, de asemenea, organizarea unei videoconferințe a miniștrilor de interne ai UE pentru „a ne permite să stabilim un răspuns comun la situații de acest gen și să reafirmăm că securitatea frontierelor noastre externe este o responsabilitate comună a tuturor statelor membre, și nu doar a celor aflate în prima linie a Uniunii”.

Premierul italian Giorgia Meloni a amenințat că va suspenda acordul Schengen privind frontierele deschise dintre Italia și Spania, iar Italia a reintrodus controalele la frontieră pentru persoanele care sosesc din Spania pe cale aeriană și maritimă.

„În contextul internațional actual, Uniunea Europeană nu își poate permite acest tip de reacție egoistă, polarizantă și ilegală”, a scris Sánchez în scrisoarea sa.

Migranții se întorc în Maroc

Sâmbătă, sute de migranți s-au întors în Maroc. Unii dintre ei au declarat unui reporter al Associated Press că se întorc „din proprie voință”, după ce au fost supuși, potrivit propriilor declarații, unui tratament degradant pe partea spaniolă a frontierei.

Migranții au mers pe jos de-a lungul unei porțiuni întinse de diguri de protecție împotriva valurilor, înainte de a se strecura în Maroc printr-o mică breșă din gardul de frontieră, care devenise un punct de intrare neoficial. Polițiștii și soldații marocani au asistat la scenă.

Cei mai mulți migranți erau marocani, în timp ce un număr mai mic provenea din Africa subsahariană.

Flămânzi și furioși, unii desculți sau fără tricou, iar alții cu răni vizibile, cei care s-au întors au spus că „au văzut iadul în Ceuta”.

„Am decis să mă întorc de unul singur”, a spus Ouail Lamzeiz.