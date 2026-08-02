Autoritățile locale au confirmat bilanțul tragediei, potrivit News.ro.

Conform autorităţilor de la Madrid, „aproape toţi” cei 60.000 de oameni care au trecut cu forţa graniţa au fost trimişi înapoi în Maroc, unde autorităţile nu au făcut niciun comentariu cu privire la acest aflux brusc, descris de guvernul autonom din Ceuta drept cel mai grav înregistrat vreodată în enclavă.

„Ultima cifră de care dispunem este 72”, a declarat delegatul guvernului local din Ceuta, Miguel Angel Perez Triano, în faţa jurnaliştilor care îl întrebau despre numărul morţilor.

Bilanţul anterior era de 67 de morţi. Mulţi dintre migranţi s-au înecat.

Asociațiile pentru drepturile omului cer o anchetă independentă

Asociaţia Marocană pentru Drepturile Omului (AMDH) a raportat „aproape 130 de victime” şi zeci de persoane dispărute şi a solicitat sâmbătă deschiderea unei anchete independente privind cauzele acestui aflux fără precedent de migranţi între oraşul marocan Fnideq şi enclava spaniolă.

Organizaţia a condamnat „tăcerea îngrijorătoare a responsabililor şi a instituţiilor” din ţară, considerând că aceasta a contribuit la producerea acestui aflux.

O sursă apropiată mediului asociativ a declarat pentru AFP că „modul în care s-au petrecut lucrurile” sugerează că aceste sosiri masive la frontieră nu ar fi putut avea loc fără „acordul autorităţilor” marocane.

Autorităţile marocane nu au furnizat informaţii nici cu privire la bilanţ, nici cu privire la arestările care au avut loc în timpul confruntărilor de vineri dintre poliţia marocană şi tineri.

Calm în Ceuta, după haosul de la frontieră

Duminică, poliţia şi armata patrulează pe străzile din Ceuta, unde situaţia a revenit la normal. Doar câţiva migranţi se mai află încă în enclavă.

În faţa unor locuinţe aflate în construcţie, în apropierea portului din Ceuta, militari spanioli au reţinut un grup de migranţi, aşezaţi pe jos, cu o expresie obosită, sub supravegherea soldaţilor, sprijiniţi de un vehicul blindat, a constatat un jurnalist AFP.

Bărci gonflabile ale echipelor de salvare maritimă patrulează în apropierea frontierei, marcată în apă de o nouă linie de plutitoare, lungă de 500 de metri.

Membrii Gărzii Civile spaniole îi coboară pe migranţi dintr-un autobuz pentru a-i escorta către punctul de frontieră, de unde urmează să fie returnaţi în Maroc. Repatrierea se desfăşoară în linişte, în timp ce angajaţii serviciilor locale strâng deşeurile şi hainele abandonate în timpul haosului de joi şi vineri.

Criza de la frontieră provoacă tensiuni în Uniunea Europeană

Unii dintre cei care au trecut graniţa au declarat că au auzit că aceasta era deschisă, un zvon care s-a răspândit rapid pe reţelele sociale. Spania a dat vina pe „mafia traficanţilor de persoane”.

Sosirea în masă a acestor tineri a declanşat o criză diplomatică între Spania şi partenerii săi europeni cei mai critici faţă de politica sa în materie de migraţie.

Miniştrii de interne ai statelor membre ale Uniunii Europene vor discuta marţi, prin videoconferinţă, despre evenimentele de la Ceuta.