Mercurul în acest oraș situat în apropierea marelui port Busan a atins 42,5°C la ora 13:26 locală (04:26 GMT), a precizat agenția pe site-ul său. Este a cincea zi consecutivă în care Yangsan înregistrează temperaturi care depășesc 40°C, potrivit News.ro.

Acest nou record survine în plină alertă de caniculă pentru cea mai mare parte a celor 51 de milioane de locuitori. Numeroase orașe înregistrează temperaturi de aproximativ 30°C.

Peste douăzeci de localități se află în stare de alertă extremă din cauza caniculei.

Alertă maximă de caniculă în zeci de localități

Atunci când alerta este în vigoare, se recomandă cu tărie să se întrerupă „toate activitățile în aer liber, inclusiv munca și sportul, pe cât posibil”.

Această alertă meteorologică maximă reprezintă un nou nivel instituit în acest an în vederea evenimentelor extreme legate de schimbările climatice. Ea a fost declanșată pentru prima dată în 12 iulie.

În cadrul acestui nou sistem, alerta maximă este declanșată atunci când o regiune înregistrează temperaturi maxime resimțite de cel puțin 35°C timp de două zile consecutive și când prognozele anunță peste 39°C pentru cel puțin o zi.

De asemenea, 157 de orașe se află în stare de alertă din cauza valului de căldură, potrivit KMA.

Valurile de căldură au devenit tot mai frecvente

Conform KMA, numărul mediu anual de zile cu valuri de căldură în țară a crescut de la opt în anii 1970 la 19 în ultimii cinci ani.

O zi de „val de căldură” este înregistrată atunci când temperatura maximă este de cel puțin 33°C.

Peste tot în lume, aceste valuri de căldură devin tot mai intense și mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, provocate în principal de arderea cărbunelui, a petrolului și a gazului.

Aceste fenomene, care se înmulțesc, au consecințe grave asupra populației și economiei, impunând o adaptare necesară a infrastructurilor, avertizează oamenii de știință.