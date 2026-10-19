Potrivit News.ro, care citează Reuters, anunțul a fost făcut luni de Palatul Élysée.

Aceste manifestaţii au fost declanşate de nemulţumirea faţă de costul ridicat al vieţii, de degradarea serviciilor publice şi de situaţia din instituţiile de învăţământ.

Şeful statului a declarat că Laurent Nuñez trebuie să rămână în funcţie pentru a asigura menţinerea lanţului de comandă în cadrul poliţiei şi al forţelor de securitate şi i-a cerut, de asemenea, să pună în aplicare cât mai curând posibil noi măsuri pentru a face faţă celor care recurg la jafuri, a adăugat Palatul Élysée.

Protestele care au zguduit întreaga ţară au degenerat în revolte, sâmbătă: o primărie a fost incendiată, magazinele au fost jefuite şi clădiri au fost acoperite cu graffiti, în timp ce grupuri violente s-au confruntat cu forţele de ordine în mai multe oraşe.

Noi ciocniri au fost semnalate duminică la Paris şi la Marsilia, unde poliţia anti-revoltă a intervenit pentru a împiedica încercările de jefuire a magazinelor.

În cadrul unei intervenţii la TF1, procurorul Republicii din Paris, Laure Beccuau, a declarat luni că, după evenimentele de sâmbătă, au fost efectuate 557 de reţineri, dintre care 433 vizau persoane majore. Ea a adăugat că nu poate confirma dacă este vorba de membri ai curentului de extremă stânga.