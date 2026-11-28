Moscova vrea să pedepsească publicarea imaginilor cu distrugerile provocate de dronele ucrainene
Triada nucleară a Rusiei tocmai a fost consolidată prin intrarea în serviciu a unui nou submarin atomic, botezat „Perm”, după un oraș din Urali.
Sursa: ProTV
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Acest model de submarin poate lansa toate tipurile de rachete de croazieră, precum și rachete hipersonice Zircon. Cu toate acestea, loviturile ucrainene continuă să provoace daune însemnate. Kremlinul a găsit deja un țap ispășitor și a dispus arestarea generalului însărcinat cu apărarea antiaeriană.
Vladimir Putin a mers la un șantier naval din Arhanghelsk, în nord-vestul Rusiei, ca să asiste la ceremonia ridicării drapelului pe noul submarin din clasa Yasen-M.
Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Aș dori să subliniez că Rusia este una dintre puținele națiuni din lume capabile să construiască astfel de submarine puternice cu propulsie nucleară, arme de o importanță și o anvergură globale. /.../ Până în anul 2030, este prevăzută livrarea către Marină a altor cinci submarine purtătoare de rachete, dintre care trei din clasa Yasen-M”.
Putin a adăugat că submarinele din această clasă pot îndeplini misiuni în orice zonă oceanică din lume, operând clandestin și utilizând toate tipurile de rachete de croazieră lansate de pe nave, precum și rachete hipersonice Zircon.
Una dintre bijuteriile coroanei noului arsenal rusesc, racheta Zircon are o rază de acțiune de o mie de kilometri și poate atinge viteza de Mach 10 sau 3 kilometri pe secundă, ceea ce o face nedetectabilă pentru sistemele de apărare antiaeriană.
Triada nucleară rusă este alcătuită din rachete intercontinentale, submarine nucleare și aviația strategică. Însă marina rusă a suferit un eșec major pe 22 noiembrie, după scufundarea corvetei Merkury în largul coastelor libiene, în urma unui atac ucrainean cu drone acvatice.
Rușii nu găsesc soluții pentru a se proteja de atacurile tot mai îndrăznețe ale Ucrainei, care vizează rafinării, avioane de luptă, centre logistice.
Mai nou, Kievul a luat în vizor sectorul electroenergetic drept răspuns la bombardamentele necontenite ale Moscovei asupra infrastructurii energetice ucrainene.
Așa că mai mulți deputați au depus un proiect de lege în Duma de Stat prin care „interzic publicarea mesajelor despre loviturile aeriene”, pe motiv că acestea ar reprezenta „informații periculoase pentru societate și stat”.
Sunt vizate și numeroasele imagini postate de ruși pe Telegram, care arată impactul dronelor și rachetelor ucrainene. Încălcarea legii este pasibilă de cinci ani de închisoare.
Pe de altă parte, presa rusă a confirmat arestarea generalului Iuri Grehov, adjunct al comandantului Forțelor Aerospațiale. Oficial, a fost arestat pentru corupție, însă bloggerii ruși dezvăluie că înaltul oficial nu a reușit să consolideze apărarea antiaeriană.
Picătura care ar fi umplut paharul la Kremlin a fost lovitura reușită de ucraineni asupra podului Kerci, care leagă Crimeea anexată ilegal de Rusia continentală.
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