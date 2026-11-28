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Cei mai mulți oameni se grăbesc să revină în țara baltică înainte de aplicarea restricțiilor care vor suspenda circulația auto și pietonală dintre cele două țări. Majoritatea se întorc de la rudele din Rusia.

Dar sunt destui care vor să treacă în sens invers. Au renunțat la locurile de muncă din Estonia ca să fie alături de părinții în vârstă din Rusia. Mii de persoane care locuiesc în Estonia au rude în Rusia sau invers, o moștenire a epocii sovietice. Peste șase luni, autoritățile estoniene vor decide dacă prelungesc măsura.

Motivul invocat de oficialii de la Tallinn are legătură cu operațiunile de sabotaj ale Rusiei care vizează companii din industria de apărare estoniană.

În mod ironic, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Estonia că intenționează să ridice o nouă Cortină de Fier.