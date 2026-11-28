Cozi mari la granița estoniană, înainte de închiderea frontierei. Cine sunt călătorii care pleacă spre Rusia
Cu două zile înainte ca Estonia să-și închidă toate punctele de trecere a frontierei cu Rusia, la graniță sunt cozi mari.
Generează rezumat cu AI
Cei mai mulți oameni se grăbesc să revină în țara baltică înainte de aplicarea restricțiilor care vor suspenda circulația auto și pietonală dintre cele două țări. Majoritatea se întorc de la rudele din Rusia.
Dar sunt destui care vor să treacă în sens invers. Au renunțat la locurile de muncă din Estonia ca să fie alături de părinții în vârstă din Rusia. Mii de persoane care locuiesc în Estonia au rude în Rusia sau invers, o moștenire a epocii sovietice. Peste șase luni, autoritățile estoniene vor decide dacă prelungesc măsura.
Motivul invocat de oficialii de la Tallinn are legătură cu operațiunile de sabotaj ale Rusiei care vizează companii din industria de apărare estoniană.
În mod ironic, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Estonia că intenționează să ridice o nouă Cortină de Fier.
Video recomandate
Estonia închide complet granița cu Rusia de la 1 decembrie, după o tentativă de incendiere a unei fabrici de drone militare
Estonia închide complet granița cu Rusia de la 1 decembrie, după o tentativă de incendiere a unei fabrici de drone militare
Pământul are o nouă mini-lună temporară. Este cât o mașină
Pedro Sánchez și rivalii săi de dreapta își mobilizează susținătorii înaintea alegerilor de duminică
Moscova vrea să pedepsească publicarea imaginilor cu distrugerile provocate de dronele ucrainene
Știrile ProTV, ediția mimico-gestuală - 28.11.2026
Cum arată orașul viitorului în China. Dronele livrează mâncare, mașinile se conduc singure, iar IA schimbă viața de zi cu zi
Moaștele Doamnei Maria Brâncoveanu, recent canonizată, au ajuns la Galați. Patru zile de pelerinaj înainte de Sfântul Andrei
Soluția la care a apelat conducerea unui muzeu din Germania pentru a atrage mai mulți vizitatori. Ce a instalat printre opere
Deținuții și condamnații cu suspendare își găsesc greu loc de muncă în România. „Ai cazier, nu te angajează”
Nuntă de poveste, transformată în haos în India. 400.000 de invitați s-au bătut pentru mâncare
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit