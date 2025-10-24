Viktor Orban vrea să „ocolească” sancţiunile SUA împotriva giganţilor petrolieri ruşi. „Lupta nu s-a terminat încă”

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat vineri că Budapesta lucrează la modalităţi de „eludare” a sancţiunilor americane împotriva companiilor ruseşti de petrol şi gaze, relatează POLITICO.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri că impune noi sancțiuni „uriașe” împotriva multinaționalei ruse Lukoil și a companiei de stat Rosneft, în cadrul primelor măsuri de acest gen de la preluarea mandatului.

Deși detaliile sunt încă în curs de stabilire, sancțiunile ar putea obliga Moscova să-și închidă conductele de petrol rămase către Europa, iar asta este o veste proastă pentru Ungaria, care își procură majoritatea achizițiilor energetice din Rusia.

Orban — un aliat de lungă durată al lui Trump — s-a arătat însă prea puțin dispus să se conformeze, declarând că „lupta nu s-a terminat încă” și insistând că Budapesta va găsi modalități de a ocoli sancțiunile impuse de Washington.

„Există într-adevăr sancțiuni împotriva anumitor companii petroliere rusești”, a declarat el în cadrul apariției sale săptămânale la postul național de radio. „Am început săptămâna consultându-mă de mai multe ori cu directorii MOL și lucrăm la modalități de a ocoli aceste sancțiuni”, a spus Orbán.

„Oricine dorește reducerea prețurilor la utilități trebuie să apere dreptul Ungariei de a cumpăra petrol și gaze din Rusia”, a adăugat el.

Liderul maghiar a susținut anterior că Budapesta nu are altă opțiune decât să se bazeze pe Rusia pentru petrol și gaze ieftine, datorită poziției sale geografice fără ieșire la mare, insistând că, în caz contrar, prețurile ar exploda pentru consumatori.

Chiar dacă restul UE a renunțat la importurile de petrol rusesc după invadarea Ucrainei în iarna anului 2022, Ungaria și vecina Slovacia au rămas profund dependente de Kremlin pentru a menține luminile aprinse, susținând că nu au alternative reale. Iar asta, în ciuda insistenței Croației că Zagrebul ar putea satisface atât nevoile energetice ale Ungariei, cât și ale Slovaciei cu propriile sale capacități, inclusiv conductele de petrol Adria, notează POLITICO.

