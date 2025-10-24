Viktor Orban vrea să „ocolească” sancţiunile SUA împotriva giganţilor petrolieri ruşi. „Lupta nu s-a terminat încă”

Stiri externe
24-10-2025 | 17:28
Viktor Orban
IMAGO

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat vineri că Budapesta lucrează la modalităţi de „eludare” a sancţiunilor americane împotriva companiilor ruseşti de petrol şi gaze, relatează POLITICO.

autor
Ioana Andreescu

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri că impune noi sancțiuni „uriașe” împotriva multinaționalei ruse Lukoil și a companiei de stat Rosneft, în cadrul primelor măsuri de acest gen de la preluarea mandatului.

Deși detaliile sunt încă în curs de stabilire, sancțiunile ar putea obliga Moscova să-și închidă conductele de petrol rămase către Europa, iar asta este o veste proastă pentru Ungaria, care își procură majoritatea achizițiilor energetice din Rusia.

Orban — un aliat de lungă durată al lui Trump — s-a arătat însă prea puțin dispus să se conformeze, declarând că „lupta nu s-a terminat încă” și insistând că Budapesta va găsi modalități de a ocoli sancțiunile impuse de Washington.

„Există într-adevăr sancțiuni împotriva anumitor companii petroliere rusești”, a declarat el în cadrul apariției sale săptămânale la postul național de radio. „Am început săptămâna consultându-mă de mai multe ori cu directorii MOL și lucrăm la modalități de a ocoli aceste sancțiuni”, a spus Orbán.

Citește și
viktor orban
Analiză: Avantajul pe care Viktor Orbán l-ar avea dacă alegerile din Ungaria s-ar desfășura sub stare de urgență

„Oricine dorește reducerea prețurilor la utilități trebuie să apere dreptul Ungariei de a cumpăra petrol și gaze din Rusia”, a adăugat el.

Liderul maghiar a susținut anterior că Budapesta nu are altă opțiune decât să se bazeze pe Rusia pentru petrol și gaze ieftine, datorită poziției sale geografice fără ieșire la mare, insistând că, în caz contrar, prețurile ar exploda pentru consumatori.

Chiar dacă restul UE a renunțat la importurile de petrol rusesc după invadarea Ucrainei în iarna anului 2022, Ungaria și vecina Slovacia au rămas profund dependente de Kremlin pentru a menține luminile aprinse, susținând că nu au alternative reale. Iar asta, în ciuda insistenței Croației că Zagrebul ar putea satisface atât nevoile energetice ale Ungariei, cât și ale Slovaciei cu propriile sale capacități, inclusiv conductele de petrol Adria, notează POLITICO.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, bagă Distrigaz și restul furnizorilor în ședință. Nu e exclusă modificarea legii

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, SUA, petrol, sanctiuni, Viktor Orban,

Dată publicare: 24-10-2025 17:28

Articol recomandat de sport.ro
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Citește și...
Ungaria lui Viktor Orban, anchetată pentru spionarea Uniunii Europene. Maghiarii distrag atenția cu trimiteri spre România
Stiri externe
Ungaria lui Viktor Orban, anchetată pentru spionarea Uniunii Europene. Maghiarii distrag atenția cu trimiteri spre România

Ungaria este anchetată pentru spionarea instituțiilor Uniunii Europene, într-un scandal care zguduie profund Bruxelles-ul și Budapesta. Cazul stârnește stupoare și revoltă, dar maghiarii vizați de investigație distrag atenția prin trimiteri la România.

Analiză: Avantajul pe care Viktor Orbán l-ar avea dacă alegerile din Ungaria s-ar desfășura sub stare de urgență
Stiri externe
Analiză: Avantajul pe care Viktor Orbán l-ar avea dacă alegerile din Ungaria s-ar desfășura sub stare de urgență

Următoarele alegeri din Ungaria vor avea loc, cel mai probabil, sub stare de urgență, după ce parlamentul maghiar a votat marți prelungirea regimului juridic special cu încă 180 de zile, până pe 14 mai 2026, scrie TPWord într-o analiză.

Viktor Orban spune că pâinea se va ieftini după întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Cum explică asta
Stiri externe
Viktor Orban spune că pâinea se va ieftini după întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Cum explică asta

Pâinea din Ungaria se va ieftini dacă summitul de la Budapesta dintre Donald Trump și Vladimir Putin va duce la încheierea păcii în Ucraina, a declarat Viktor Orban. Asta pentru că, fără război, economia va crește, iar oamenii vor câștiga mai mult.  

Recomandări
Gestul simplu făcut de Nicușor Dan la Iași, când a auzit că este huiduit de mulțime. VIDEO
Stiri actuale
Gestul simplu făcut de Nicușor Dan la Iași, când a auzit că este huiduit de mulțime. VIDEO

Zeci de persoane l-au huiduit pe preşedintele Nicuşor Dan în faţa Teatrului Naţional din Iaşi.

Rusia, „obligată” de Trump să vândă o rafinărie din România, cu afaceri de sute de milioane de euro
Stiri externe
Rusia, „obligată” de Trump să vândă o rafinărie din România, cu afaceri de sute de milioane de euro

Președintele SUA, Donald Trump, a impus sancțiuni surpriză împotriva marilor companii petroliere rusești. Măsura nu va opri războiul lui Vladimir Putin, dar va ajuta Uniunea Eu să scoată definitiv petrolul rusesc din blocul comunitar.

Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO
Stiri actuale
Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO

Banca Naţională a României lansează o nouă secţiune pe site-ul instituţiei despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917 şi eforturile de repatriere a acestuia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Octombrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Octombrie 2025

01:23:57

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28