Cinci morți după inundațiile devastatoare din Bulgaria. Case, drumuri și mașini distruse de viituri pe litoralul bulgăresc

Crește bilanțul victimelor după inundațiile catastrofale care au lovit litoralul bulgăresc. O femeie, dată dispărută de soț, a fost găsită fără suflare în apartamentul său.

Între timp, apele care au luat patru vieți încep să se retragă, însă lasă în urmă scene devastatoare. Case, drumuri, poduri și mașini au fost distruse. Echipele de salvatori lucrează fără încetare pentru a-i ajuta pe sinistrați.

Dezastrul se poate vedea în fiecare colț al stațiunilor afectate de viituri pe litoralul bulgăresc. În doar câteva ore, a plouat cât pentru trei luni, spun autoritățile. Oamenii au încercat disperați să scoată apa cu pompe, dar în zadar.

La Elenite, la doar 10 kilometri de Sunny Beach s-a oprit alimentarea cu energie electrică.

Dezastrul lăsat în urmă de viituri

Urmele viiturii sunt copleșitoare. Mașinile sunt blocate unele peste altele, magazinele sunt închise, cu vitrine sparte și locuințele pline de nămol.

Corespondent Știrile ProTV: „Drumurile din Elenite sunt impracticabile, sunt acoperite de apă, dar si de noroi. Viitura puternică a smuls copacii din radacină și a adus acest morman de crengi până la intrarea în cartier. Și casele au fost afectate și mulți copaci sunt practic în casă”.

Echipele de intervenție lucrează contra-cronometru. Peste o sută de persoane au fost evacuate dintr-un cartier rezidențial. Însă oamenii își părăsesc cu greu casele.

Iorgi Boskov: „Patru echipe cu 25 de pompieri, ei se ocupă acum de evacuare și fac curățenie pe drumuri”.

Reporter: „E greu?”

Iorgi Boskov: „E foarte greu”.

Reporter: „De ce?”

Iorgi Boskov: „Pentru că unii oameni ne fac probleme cu evacuarea. Nu vor să plece. Își fac griji pentru lucruri”.

Un parc acvatic a fost devastat și toboganul rupt în bucăți. Drumul spre plaja din Elenite a fost distrus de viitură, bucăți de asfalt au dispărut, iar plaja, cândva un paradis cu nisip fin și steag albastru, a devenit de nerecunoscut.

Corespondent Știrile ProTV: „Nisipul a fost acoperit cu crengi si cu tot ce a adus viitura de pe dealuri. Văd foarte multe scaune, manechine aduse de apă din magazine, șezlonguri, foarte multe jucării ale copiilor semn că viitura a trecut și prin casele oamenilor, iar acolo este o autoutilitară în mijlocul mării”.

Localnic: „Situația e rea de tot, puteți vedea, mașina mea e distrusă și a fost dusă în mare. Acum nu e apă, nu e curent trebuie să plecăm”.

Autoritățile anunță că abia săptămâna viitoare zona va fi reconectată la rețeaua de electricitate.

