Viituri devastatoare în California: ploi record, victime și avertismente de evacuare înainte de Crăciun

23-12-2025 | 13:03
inundatii

30 de milioane de americani din California stau cu emoții că vor fi evacuați chiar de Crăciun, din cauza inundațiilor.

Regiuni din nordul acestui stat se confruntă cu ploi neobișnuit de abundente, care au provocat viituri și au luat deja o viață.

Un așa numit râu atmosferic încărcat cu umiditate din apele Pacificului s-a revărsat asupra localtăților Redding și Sacramento.

Mai mulți localnici au fost salvați de pe șoselele acoperite de ape sau din locuințele afectate de viituri. Meteorologii avertizează populația să fie pregătită pentru ce e mai rău, mai ales că precipitațiile vor continua.

În unele regiuni va ploua în doar câteva zile cât într-o lună. De aici și riscul producerii unor alunecări de teren în regiuni afectate de incendiile de vegetație.

steaguri ue
Retrospectivă 2025. Uniunea Europeană s-a trezit într-o nouă lume: de la războiul hibrid rusesc la nemulțumirea SUA

