Un adolescent de 14 ani a murit electrocutat după ce a călcat într-o băltoacă, iar o persoană de 34 de ani a alunecat pe o alee şi s-a lovit la cap, au declarat autorităţile. Cadavrul unei a treia persoane a fost descoperit în apropierea unui parc din cartierul Kagithane.

Cantitatea de precipitații s-a apropiat de 200 de litri pe metrul pătrat - un record pentru ultimii 40 de ani. Puhoaiele au rupt drumuri și sute de mașini au fost luate pe sus.

Presa locală a raportat cel puțin două decese, printre care un adolescent de 14 ani, care a murit electrocutat, într-o zonă inundată.

Echipajele de intervenție au salvat zeci de persoane, rămase blocate în mijlocul apelor, în orașul cu 16 milioane de locuitori.

Școlile au fost închise joi, iar angajații din sectorul public au primit liber.