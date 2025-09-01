VIDEO. ”Suveraniștii” din Bulgaria au atacat o mașină crezând că înăuntru se află Ursula von der Leyen

masina, Bulgaria
Facebook/Костадин Костадинов

Partidul naționalist Revival a încercat să o împiedice pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să intre duminică într-o fabrică de arme din orașul bulgar Sopot, atacând un vehicul în care cei adunați credeau că se află ea.

Cristian Matei

Liderul partidului Revival (Renașterea), Kostadin Kostadinov, care a cerut retragerea Bulgariei din NATO, a organizat demonstrații împreună cu un alt partid naționalist, Velichie, la uzinele de inginerie mecanică Vazov din Sopot, în opoziție cu calea europeană a Bulgariei și a cerut "protejarea suveranității naționale".

Kostadinov a fost filmat blocând un vehicul negru, susținând că poliția bulgară – care încerca să convingă demonstranții să lase mașina să treacă – „voia să mă calce”, potrivit Euronews.

Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, se vede cum demonstranții care purtau steaguri bulgare și ruse înconjoară mașina, care a continuat să avanseze, dar a fost lovită de mai multe ori cu unul dintre steaguri.

Kostadinov poate fi văzut certându-se cu poliția în mijlocul huiduielilor, fluierăturilor și strigătelor de „naziști”, în timp ce vehiculul era înconjurat de protestatari.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa

Nu este clar dacă președinta Comisiei Europene se afla în vehicul în momentul incidentului. Kostadinov a afirmat ulterior că ea a sosit la fabrica din Sopot cu elicopterul, nu cu mașina.

În ciuda protestelor, von der Leyen și-a continuat vizita la cea mai mare întreprindere militară de stat din Bulgaria, alături de prim-ministrul Rosen Zheliazkov și liderul partidului GERB, Boiko Borissov, ca parte a unui tur al statelor din prima linie a războiului din Ucraina, care a inclus și Polonia și Finlanda.

Luni, von der Leyen va veni în România, la Constanța, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan. 

Acesta este exact genul de proiect pe care vrem să-l vedem”, a declarat von der Leyen în timpul vizitei la facilitate. „Va aduce locuri de muncă bune în regiune. Până la 1.000 de noi locuri de muncă vor fi create aici, la Sopot, datorită acestor proiecte, dar vom crește și producția de muniție.”

Președinta Comisiei Europene a lăudat planurile Bulgariei de a construi o fabrică de praf de pușcă și de a extinde producția de obuze de artilerie, în conformitate cu standardele NATO.

Ea a sugerat că Sofia ar putea beneficia de finanțare suplimentară din partea UE în cadrul programului „Acțiunea pentru siguranța Europei” (SAFE) pentru a accelera creșterea în industria de apărare.

Von der Leyen a subliniat în repetate rânduri necesitatea de a spori capacitățile europene de apărare, în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, care se află acum în al patrulea an.

Kostadinov i-a acuzat anterior pe liderii politici bulgari că sunt „slujitorii” lui von der Leyen pentru că „au trădat” voința publică și a numit-o „simbol al degradării civilizației europene”.

Motivul șocant pentru care un bărbat din Iași a fost eliberat după ce și-a omorât propriul fiu

Sursa: Euronews

