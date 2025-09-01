FT: Ursula von der Leyen spune că Europa elaborează planuri ”precise” de trimitere de trupe ca garanţii de securitate

Europa pregătește planuri clare pentru trimiterea de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a garanțiilor post-conflict, cu sprijin american, a declarat Ursula von der Leyen într-un interviu pentru Financial Times, publicat duminică.

„Preşedintele (american Donald) Trump ne-a asigurat că va exista (o) prezenţă americană în cadrul dispozitivului de securitate (backstop)”, a afirmat von der Leyen, adăugând că „acest lucru a fost clar şi afirmat în mod repetat”.



Desfăşurarea ar urma să includă potenţial zeci de mii de trupe conduse de europeni, susţinute de asistenţă din partea Statelor Unite, inclusiv prin sisteme de control şi comandă, precum şi de mijloace de informaţii şi supraveghere, scrie Financial Times, adăugând că acest aranjament a fost convenit la o întâlnire între preşedintele american Donald Trump, cel ucrainean Volodimir Zelenski şi lideri europeni.

Liderii europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, premierul Keir Starmer, secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi şefa Comisie Europene, Ursula von der Leyen, sunt aşteptaţi să reunească joi la Paris, la invitaţia preşedintelui francez Emmanuel Macron, pentru a continua discuţiile la nivel înalt cu privire la Ucraina, a mai relatat Financial Times, citând trei diplomaţi informaţi despre aceste planuri.

