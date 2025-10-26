VIDEO. Lupte de stradă într-o zonă rezidențială din Moscova, cu bâte și lopeți. Zeci de persoane au fost reținute de poliție

Stiri externe
26-10-2025 | 18:00
bataie, Moscova
X.com

O luptă stradală de proporții a avut loc între imigranţi într-o zonă rezidenţială din Moscova. Ministerul de Interne din Rusia a anunţat că peste 80 de persoane au fost duse la secţiile de poliţie pentru interogare.

autor
Cristian Matei

Mass-media ruse au publicat înregistrări video cu oameni care se luptă pe stradă cu bâte şi lopeţi şi sparg geamuri printre maşinile parcate în apropierea complexului rezidenţial Prokşino, deşi nu este clar deocamdată motivul bătăilor.

Duminică, Ministerul de Interne din Rusia a transmis că 19 persoane au fost arestate pentru huliganism, adăugând că migranţilor cu cetăţenie rusă li se poate revoca cetăţenia.

Alţi străini implicaţi vor fi expulzaţi, a precizat ministerul.

Citește și
tezaur romania la moscova
Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO

"Cetăţenii străini implicaţi care nu sunt închişi vor fi expulzaţi şi li se va interzice reintrarea" în ţară, a declarat Irina Volk, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Migraţia, în special din fostele republici sovietice din Asia Centrală şi Caucaz, a devenit o problemă politică internă majoră în Rusia.

Migraţia a fost restricţionată de la atacul mortal comis asupra unei săli de concerte din Moscova în 2024, despre care autorităţile ruse au declarat că a fost comis de tadjici.

Aproximativ 6,3 milioane de migranţi au sosit în Rusia în 2024, conform cifrelor Ministerului de Interne, aproximativ jumătate din total fiind din Uzbekistan, Tadjikistan şi Kârgâzstan.

În timp ce economia internă rusă se bazează pe forţa de muncă ieftină din aceste republici, în special în industria construcţiilor şi a bunurilor de larg consum, mulţi cetăţeni ruşi au reacţionat negativ faţă de ceea ce ei consideră a fi un aflux atât de mare de oameni cu puţine cunoştinţe despre obiceiurile sau cultura rusă.

Rusia s-a confruntat cu o lipsă acută de forţă de muncă în mai multe sectoare de la începutul războiului din Ucraina, deoarece sute de mii de oameni s-au alăturat armatei.

Fiul lui Nicușor Dan, Antim, le-a făcut poze preoților la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Sursa: Agerpres

Etichete: lupte, Rusia, moscova,

Dată publicare: 26-10-2025 17:54

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
George Simion a pierdut definitiv un proces din scandalul Simion - agenți FSB | DOCUMENT
Stiri Politice
George Simion a pierdut definitiv un proces din scandalul Simion - agenți FSB | DOCUMENT

 

George Simion a pierdut definitiv un proces prin care contesta acuzațiile că este colaborator al serviciilor secrete de la Moscova, potrivit lui Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova.

Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO
Stiri actuale
Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO

Banca Naţională a României lansează o nouă secţiune pe site-ul instituţiei despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917 şi eforturile de repatriere a acestuia.

Vladimir Putin: Rusia nu va ceda presiunilor SUA și va răspunde puternic oricărui atac. Dialogul cu Trump rămâne o opțiune
Stiri externe
Vladimir Putin: Rusia nu va ceda presiunilor SUA și va răspunde puternic oricărui atac. Dialogul cu Trump rămâne o opțiune

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Moscova nu va ceda presiunilor SUA sau altor țări și a avertizat că va răspunde puternic oricărui atac asupra Rusiei. Totodată, a sugerat continuarea dialogului cu președintele american Donald Trump.

Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil
Stiri externe
Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil

Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare, ca urmare a sancțiunilor SUA impuse Rosneft și Lukoil, principalele companii petroliere din Moscova, conform surselor din comerț.

Reuters: În timp ce Moscova organizează exerciţii nucleare, Donald Trump îşi schimbă abordarea
Stiri externe
Reuters: În timp ce Moscova organizează exerciţii nucleare, Donald Trump îşi schimbă abordarea

SUA au impus sancţiuni marilor companii petroliere ruseşti, acuzând Moscova de lipsă de angajament pentru pace în Ucraina, în timp ce Rusia a derulat un amplu exerciţiu militar cu arme nucleare.

Recomandări
Mii de oameni, la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată
Stiri actuale
Mii de oameni, la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată

Este zi de sărbătoare în Capitală. Duminică, în sunetul celui mai mare clopot din lume, a fost sfințită pictura Catedralei Naționale. 

Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO
Stiri actuale
Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO

Donald Trump a sosit duminică în Malaezia pentru summitul ASEAN, unde va superviza semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia.

Un bărbat distribuia ziare legionare la sfințirea Catedralei Neamului. Ce a urmat
Stiri actuale
Un bărbat distribuia ziare legionare la sfințirea Catedralei Neamului. Ce a urmat

Jandarmii au depistat, duminică, în jurul orei 10:30, un bărbat în timp ce distribuia cetăţenilor ziare în care apăreau referiri la Mişcarea Legionară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 26 Octombrie 2025

02:15:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28