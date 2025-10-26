VIDEO. Lupte de stradă într-o zonă rezidențială din Moscova, cu bâte și lopeți. Zeci de persoane au fost reținute de poliție

O luptă stradală de proporții a avut loc între imigranţi într-o zonă rezidenţială din Moscova. Ministerul de Interne din Rusia a anunţat că peste 80 de persoane au fost duse la secţiile de poliţie pentru interogare.

Mass-media ruse au publicat înregistrări video cu oameni care se luptă pe stradă cu bâte şi lopeţi şi sparg geamuri printre maşinile parcate în apropierea complexului rezidenţial Prokşino, deşi nu este clar deocamdată motivul bătăilor.

Duminică, Ministerul de Interne din Rusia a transmis că 19 persoane au fost arestate pentru huliganism, adăugând că migranţilor cu cetăţenie rusă li se poate revoca cetăţenia.

Alţi străini implicaţi vor fi expulzaţi, a precizat ministerul.

While the Kremlin is spending billions/year to sow conflict in western nations and convince Americans that European streets are a hell Muslim gangrape, Russia continues to devolve into chaos. Migrants in Moscow outnumber law enforcement, attack passersby pic.twitter.com/1QfZ8P2Iua — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 25, 2025

"Cetăţenii străini implicaţi care nu sunt închişi vor fi expulzaţi şi li se va interzice reintrarea" în ţară, a declarat Irina Volk, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Migraţia, în special din fostele republici sovietice din Asia Centrală şi Caucaz, a devenit o problemă politică internă majoră în Rusia.

Migraţia a fost restricţionată de la atacul mortal comis asupra unei săli de concerte din Moscova în 2024, despre care autorităţile ruse au declarat că a fost comis de tadjici.

Aproximativ 6,3 milioane de migranţi au sosit în Rusia în 2024, conform cifrelor Ministerului de Interne, aproximativ jumătate din total fiind din Uzbekistan, Tadjikistan şi Kârgâzstan.

În timp ce economia internă rusă se bazează pe forţa de muncă ieftină din aceste republici, în special în industria construcţiilor şi a bunurilor de larg consum, mulţi cetăţeni ruşi au reacţionat negativ faţă de ceea ce ei consideră a fi un aflux atât de mare de oameni cu puţine cunoştinţe despre obiceiurile sau cultura rusă.

Rusia s-a confruntat cu o lipsă acută de forţă de muncă în mai multe sectoare de la începutul războiului din Ucraina, deoarece sute de mii de oameni s-au alăturat armatei.

