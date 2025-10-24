George Simion a pierdut definitiv un proces din scandalul Simion - agenți FSB | DOCUMENT

24-10-2025 | 16:41
george simion
Shutterstock

 

George Simion a pierdut definitiv un proces prin care contesta acuzațiile că este colaborator al serviciilor secrete de la Moscova, potrivit lui Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova.

autor
Cristian Anton

George Simion, președintele AUR, a pierdut definitiv procesul prin care contesta acuzațiile că este colaborator al serviciilor secrete rusești, potrivit unei postări a lui Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova. 

Instanța mi-a dat din nou dreptate și a respins apelul lui George Simion făcut împotriva hotărârii judecătorești care constata că acuzațiile mele privid colaborarea liderului AUR cu agenții Moscovei sunt reale.

George Simion insistă să piardă proces după proces, dar probabil face toate aceste acțiuni doar ca să pară că se apără cu tărie”, a scris Șelaru pe pagina sa de facebook, unde prezintă și sentința judecătorească.

calin georgescu brosteni
Reacția președintelui CJ Suceava după ce liderii „suveraniști” au mers la Broșteni pentru „poze și like-uri”

Politicianul moldovean amintește și de implicarea lui George Simion în alegerile din Republica Moldova, unde ”patronează” Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Coștiuc, care a reușit accederea în legislativul de la Chișinău:

Nu pot să nu constat că Simion are o dublă personalitate. Pe de o parte oficializează legătura cu Moscova, pozandu-se cu Costiuc, pe de altă parte deschide acțiuni în instanță”.

Anatol Șelaru susține că George Simion este considerat de structurile de informații din două state, respectiv Republica Moldova și Ucraina, drept un pericol pentru cele două țări, din cauza colaborării sale cu serviciile secrete ale Kremlinului.

Șalaru: George Simion este ”un pericol pentru siguranța și securitatea României”

Mai mult, președintele AUR poate fi considerat un pericol și pentru România, dacă ne raportăm doar la nenumăratele sale îndemnuri publice la violență:

Toate dovezile apărute de-a lungul anilor, toate probele strânse de serviciile de informații din Moldova și Ucraina arată același lucru. Simion este un pericol la adresa siguranței și securității celor doua state. Din punctul meu de vedere, el este un pericol și pentru siguranța și securitatea României. Tacticile lui par măsuri active desprinse din manualul KGB. Indemnurile la violenta, divizarea societății românești, criticarea valorilor europene - toate acestea sunt dovezi incontestabile”.

Reamintim că George Simion este persona non grata în Republica Moldova și în Ucraina.  

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, Chisinau, george simion, moscova, pericole, Curtea de Apel, hotarare, colaborare, servicii secrete,

Dată publicare: 24-10-2025 16:21

