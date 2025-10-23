Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil

Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare, ca urmare a sancțiunilor SUA impuse Rosneft și Lukoil, principalele companii petroliere din Moscova, conform surselor din comerț.

Această decizie survine în contextul în care rafinăriile din India, cel mai mare cumpărător de țiței rusesc pe mare, se pregătesc să reducă semnificativ importurile de țiței din Rusia, pentru a respecta sancțiunile impuse de administrația președintelui Donald Trump, ca răspuns la invazia Kremlinului în Ucraina, scrie Reuters.

O scădere bruscă a cererii de petrol din partea celor doi mari clienți va pune presiune pe veniturile Moscovei din exporturi petroliere și va obliga importatorii importanți la nivel mondial să caute surse alternative, ceea ce va duce la creșterea prețurilor globale.

Temerile companiilor chineze privind sancțiunile

Companiile naționale chineze PetroChina, Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil vor evita, cel puțin pe termen scurt, tranzacționarea țițeiului rusesc pe mare, din cauza temerilor legate de sancțiuni, au precizat sursele.

Până în prezent, cele patru companii nu au oferit comentarii oficiale.

China importă aproximativ 1,4 milioane de barili de țiței rusesc zilnic pe mare, însă majoritatea acestuia este achiziționat de rafinării independente, inclusiv de mici operatori numiți „ceainării”. Estimările privind cantitatea cumpărată de rafinăriile de stat variază considerabil.

Potrivit Vortexa Analytics, achizițiile firmelor de stat chineze de petrol rusesc au fost sub 250.000 de barili pe zi în primele nouă luni din 2025, în timp ce consultanța Energy Aspects estimează o cantitate de circa 500.000 barili pe zi.

Unipec, divizia de trading a Sinopec, a oprit săptămâna trecută achizițiile de petrol rusesc după ce Marea Britanie a inclus pe lista neagră Rosneft, Lukoil, nave din flota fantomă și entități chineze, inclusiv o importantă rafinărie chineză, au mai spus sursele.

Vânzările Rosneft și Lukoil prin intermediari

Rosneft și Lukoil vând majoritatea petrolului către China prin intermediari, evitând contactul direct cu cumpărătorii, conform declarațiilor traderilor.

Rafinăriile independente sunt așteptate să-și suspende temporar achizițiile pentru a evalua impactul sancțiunilor, dar intenționează să continue cumpărăturile de petrol rusesc, au adăugat mai mulți traderi.

Înainte de anunțul sancțiunilor de miercuri, prețul țițeiului ESPO cu încărcare în noiembrie a scăzut la un premium de 1 dolar pe baril față de ICE Brent, în scădere față de 1,70 dolari în tranzacțiile din începutul lunii octombrie.

China mai importă prin conductă circa 900.000 barili pe zi de petrol rusesc, toate destinate PetroChina, iar experții consideră că aceste importuri nu vor fi afectate semnificativ de sancțiuni.

În acest context, se așteaptă ca India și China să se orienteze spre alte surse de petrol, ceea ce va determina creșterea prețurilor pentru petrolul ne-sancționat provenit din Orientul Mijlociu, Africa și America Latină, au concluzionat traderii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













