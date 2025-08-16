Germania rămâne precaută după summitul Trump-Putin din Alaska. Detaliile despre războiul din Ucraina rămân limitate

Guvernul german adoptă o abordare prudentă după summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, în Alaska.

Cancelarul german Friedrich Merz este la curent cu evoluţiile summitului din Anchorage (Alaska), potrivit unor surse guvernamentale din Berlin, în timp ce echipa sa menţine un contact activ cu aliaţii internaţionali.

Trump a declarat că îi va informa prompt pe partenerii europeni, dar nu a specificat când.

Trump şi Putin au oferit puţine detalii despre subiectul principal al summitului, războiul din Ucraina. În cursul unei scurte conferinţe de presă la Anchorage nu s-a menţionat un posibil armistiţiu.

Putin a vorbit despre acorduri care ar putea servi drept punct de plecare pentru soluţionarea conflictului, dar nu a dat detalii.

La rândul său, Trump a subliniat că războiul trebuie încheiat, adăugând că Putin împărtăşeşte acelaşi obiectiv, notează dpa.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













