Germania rămâne precaută după summitul Trump-Putin din Alaska. Detaliile despre războiul din Ucraina rămân limitate

Stiri externe
16-08-2025 | 08:24
Friedrich Merz
Getty

Guvernul german adoptă o abordare prudentă după summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, în Alaska.

autor
Sabrina Saghin

Cancelarul german Friedrich Merz este la curent cu evoluţiile summitului din Anchorage (Alaska), potrivit unor surse guvernamentale din Berlin, în timp ce echipa sa menţine un contact activ cu aliaţii internaţionali.

Trump a declarat că îi va informa prompt pe partenerii europeni, dar nu a specificat când.

Trump şi Putin au oferit puţine detalii despre subiectul principal al summitului, războiul din Ucraina. În cursul unei scurte conferinţe de presă la Anchorage nu s-a menţionat un posibil armistiţiu.

Putin a vorbit despre acorduri care ar putea servi drept punct de plecare pentru soluţionarea conflictului, dar nu a dat detalii.

Citește și
donald trump ursula von der leyen
Primele nemulțumiri apărute în UE după acordul semnat de Ursula von der Leyen și Donald Trump. Cine tremură în fața deciziei

La rândul său, Trump a subliniat că războiul trebuie încheiat, adăugând că Putin împărtăşeşte acelaşi obiectiv, notează dpa.

Sursa: Agerpres

Etichete: germania, donald trump, vladimir putin, Friedrich Merz,

Dată publicare: 16-08-2025 08:24

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Germania a oprit exporturile de arme care ar putea fi folosite în Gaza. Cum și-a motivat decizia parlamentul de la Berlin
Stiri externe
Germania a oprit exporturile de arme care ar putea fi folosite în Gaza. Cum și-a motivat decizia parlamentul de la Berlin

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că guvernul de la Berlin nu va aproba niciun export de armament care ar putea fi folosit în Fâşia Gaza.

Primele nemulțumiri apărute în UE după acordul semnat de Ursula von der Leyen și Donald Trump. Cine tremură în fața deciziei
Stiri Economice
Primele nemulțumiri apărute în UE după acordul semnat de Ursula von der Leyen și Donald Trump. Cine tremură în fața deciziei

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat, duminică, acordul comercial dintre Statele Unite şi UE care prevede taxe vamale de 15% asupra exporturilor europene, dar industria primei economii a continentului se aşteaptă la pierderi importante.

Motiv de îngrijorare la Moscova, din cauza unui puternic stat NATO. Rușii se tem că urmează calea „militarizării”
Stiri externe
Motiv de îngrijorare la Moscova, din cauza unui puternic stat NATO. Rușii se tem că urmează calea „militarizării”

Rusia l-a acuzat joi pe cancelarul german Friedrich Merz că urmează o cale a „militarizării” şi a declarat că acest lucru este un motiv de îngrijorare pentru Moscova, informează Reuters.

Recomandări
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
Stiri externe
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente

„Nu avem un acord până când nu avem un acord”, a fost una dintre declarațiile președintelui Donald Trump, la finalul discuțiilor cu Vladimir Putin.

Reacțiile ucrainenilor după ce Trump l-a primit pe covorul roșu pe Putin. Imaginea virală în țara lui Zelenski
Stiri externe
Reacțiile ucrainenilor după ce Trump l-a primit pe covorul roșu pe Putin. Imaginea virală în țara lui Zelenski

Redactorul Sky News pe afaceri internaționale, Dominic Waghorn, care se află în Kiev, a surprins reacțiile ucrainenilor la sosirea președintelui rus pe teritoriul american.

Fitch menţine ratingul suveran al României la
Stiri Economice
Fitch menţine ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă. Mesajul ministrului Finanțelor

Fitch a menţinut ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 August 2025

48:23

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12