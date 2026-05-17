Piesa „Bangaranga” a Darei a obținut 204 puncte din partea juriului. Australia și Italia s-au clasat pe locurile al doilea și al treilea, cu 165 de puncte.

„Istoric! DARA câștigă primul loc pentru Bulgaria la Eurovision; Europa e în „Bangaranga”, a fost titlul acordat de jurnaliștii bulgari după marea victorie de la Eurovision 2026.

Malta, Australia, Danemarca și Lituania au acordat câte 12 puncte piesei Bulgariei. Votul publicului din Bulgaria a mers către Malta, relatează publicația bulgară Dnes.bg.

În spatele unuia dintre cele mai mari succese ale ediției se află și un român: compozitorul Monoir, pe numele său real Cristian Tarcea, coautor al piesei care a cucerit publicul Eurovision. Artistul spune că melodia a fost gândită ca un mesaj despre libertate, energie și distracție, transmite TVR Info.

Dara, pe numele său complet Darina Yotova, s-a specializat în muzică populară înainte de a se orienta către muzica pop. Foarte populară în ţara sa, ea domină topurile din Bulgaria, în special cu cel mai recent album, "ADHDARA", inspirat de diagnosticul de ADHD primit la vârsta adultă. Piesa pe care a prezentat-o se numeşte "Bangaranga", un titlu dance-pop al cărui nume evocă ritualuri străvechi.

România, pe locul trei

După voturile publicului, clasamentul s-a schimbat complet. Totuși, Bulgaria și-a păstrat primul loc cu 516 puncte, lăsând Israelul mult în urmă, pe locul al doilea, cu 343 de puncte. România s-a clasat pe locul al treilea. Alexandra Căpitănescu a obţinut în total 296 de puncte. Satoshi, din Republica Moldova, a acumulat 226 de puncte, clasându-se pe locul opt în finală. Imediat după momentul spectaculos de sâmbătă seară, de la Viena, publicația „The Guardian” a scris că „Alexandra are o voce fantastică și o prezență scenică incredibilă”.

Ediția aniversară cu numărul 70 a Concursului Eurovision 2026 a reunit aproximativ 10 mii de spectatori în sala din Viena și milioane de telespectatori din întreaga lume, au anunțat prezentatorii ceremoniei, menționând că, de-a lungul istoriei concursului, au fost interpretate 1.789 de melodii.

La marea finală s-au auzit pe scenă piese în 23 de limbi, interpretate de reprezentanți ai 25 de țări.

Cu câteva ore înaintea finalei, Dara și echipa de scenă Bangaranga au primit Premiul Marcel Bezençon la categoria „cea mai bună interpretare artistică”, desemnat de comentatorii țărilor participante. Premiile, care poartă numele creatorului concursului, Marcel Bezençon, sunt acordate anual în trei categorii – premiul presei, premiul artistic și premiul pentru compoziție. Anul acesta, premiul presei a fost câștigat de Australia, reprezentată de Delta Goodrem cu piesa „Eclipse”, iar premiul pentru compoziție i-a revenit lui Søren Torpegaard Lund pentru „Før Vi Går Hjem”, mai scriu jurnaliștii bulgari.

Conform tradiției competiției, ediția de anul viitor a Eurovision va avea loc în Bulgaria.