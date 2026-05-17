Performanță uriașă pentru România: Alexandra Căpitănescu a terminat pe podium Eurovision 2026. Bulgaria e marea câștigătoare

Cântăreaţa Dara a adus, sâmbătă seara, Bulgariei prima victorie la Concursul Eurovision, cu piesa „Bangaranga”, un imn al petrecerii şi al emancipării. România, prin Alexandra Căpitănescu cu piesa "Choke Me", s-a clasat pe locul trei.

Câştigătorul de anul trecut al competiţiei muzicale, JJ, s-a grăbit pe scenă pentru a-i înmâna trofeul Darei, după prestaţia ei triumfală. "Te iubesc, ştiam că o să câştigi", i-a spus el, îmbrăţişând-o. "Felicitări, ăsta e al tău!". La finalul spectacolului, ea a fost acoperită de confetti.

Dara, în vârstă de 27 de ani, a câştigat cu 516 puncte, devansându-l pe reprezentantul Israelului, Noam Bettan, care a obţinut 343 de puncte. Dara, pe numele său complet Darina Yotova, s-a specializat în muzică populară înainte de a se orienta către muzica pop. Foarte populară în ţara sa, ea domină topurile din Bulgaria, în special cu cel mai recent album, "ADHDARA", inspirat de diagnosticul de ADHD primit la vârsta adultă. Piesa pe care a prezentat-o se numeşte "Bangaranga", un titlu dance-pop al cărui nume evocă ritualuri străvechi. Bulgaria a revenit la Eurovision după trei ani de absenţă.

Alexandra Căpitănescu a obţinut în total 296 de puncte. Satoshi, din Republica Moldova, a acumulat 226 de puncte, clasându-se pe locul opt în finală. Imediat după momentul spectaculos de sâmbătă seară, de la Viena, publicația „The Guardian” a scris că „Alexandra are o voce fantastică și o prezență scenică incredibilă”. Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută publicului larg în 2023, când, la 19 ani, a câștigat „Vocea României”. A făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă. Și interpretarea din semifinala Eurovision a stârnit valuri de reacții. BBC a transmis că „Alexandra Căpitănescu a fost o adevărată forță a naturii în timpul piesei sale „Choke Me”, care a sunat de parcă Lady Gaga ar fi fost solista trupei Evanescence.” Cea de-a 70-a ediţie a Eurovision Song Contest a avut loc la Viena.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













