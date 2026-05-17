Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA

Bulgaria a câștigat pentru prima dată concursul Eurovision Song Contest, după ce piesa „Bangaranga”, interpretată de DARA, a obținut 516 puncte și a ridicat publicul în picioare la Viena.

Alexandru Toader

În spatele unuia dintre cele mai mari succese ale ediției se află și un român: compozitorul Monoir, pe numele său real Cristian Tarcea, coautor al piesei care a cucerit publicul Eurovision. Artistul spune că melodia a fost gândită ca un mesaj despre libertate, energie și distracție, transmite TVR Info.

Conform tradiției competiției, ediția de anul viitor a Eurovision va avea loc în Bulgaria.

„Secretul este să faci ceva nebun, să-ți placă și să îi faci pe oameni să se simtă bine. Așa s-a născut «Bangaranga», din ideea de a face ceva care să te facă să te simți liber, să te distrezi, să te simți bine. Cred că energia asta s-a transmis mai departe”, a declarat Cristian Tarcea.

Cântăreaţa bulgară DARA a adus sâmbătă seara Bulgariei prima victorie la concursul Eurovision, cu piesa "Bangaranga", un imn al petrecerii şi al emancipării, cu care ţara a revenit în competiţia de la care lipsise trei ani din cauza problemelor economice, transmit AFP şi EFE.

Tânăra de 27 de ani a câştigat cu 516 puncte, devansându-l pe reprezentantul Israelului, Noam Bettan, care a obţinut 343 de puncte, în cadrul celei de-a 70-a ediţii a concursului.

România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul al treilea, cu 296 de puncte, la finala care s-a desfăşurat la Viena.

Performanță uriașă pentru România: Alexandra Căpitănescu a terminat pe podium Eurovision 2026. Bulgaria e marea câștigătoare

Cântăreaţa Dara a adus, sâmbătă seara, Bulgariei prima victorie la Concursul Eurovision, cu piesa „Bangaranga”, un imn al petrecerii şi al emancipării. România, prin Alexandra Căpitănescu cu piesa "Choke Me", s-a clasat pe locul trei.

Cu cine se luptă Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision 2026. Cei cinci favoriţi de la Viena

Un duo din Finlanda este favorit anul acesta, dintre cei 35 de participanţi, la câştigarea Eurovisionului, cel mai mare concurs de muzică din lume, a cărui finală va avea loc sâmbătă la Viena, în Austria.
Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Dylan Sprouse și soția sa, Barbara Palvin, așteaptă primul lor copil. Starul din „The Suite Life of Zack and Cody” a fost fotografiat ținând mâna pe burtica de gravidă a soției sale, în timp ce cei doi zâmbeau în mai multe fotografii de pe Instagram.

România rămâne pe lista investitorilor, dar ratingul de țară depinde de politicieni. Ce ar însemna statutul de țară „junk"

România riscă să fie retrogradată în categoria țărilor nerecomandate investițiilor din cauza crizei politice, dacă aceasta se prelungește. 

De la 1 iulie se scumpește rovinieta. Șoferii cu mașini vechi ar putea plăti cu până la 30% mai mult

De la 1 iulie se scumpește rovinieta. Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică noile tarife pentru cei care vor circula pe drumurile naționale.

