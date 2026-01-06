Surse: România nu va trimite trupe în Ucraina. Ce a oferit, în schimb, Nicușor Dan la negocierile de la Paris

După ce de Anul Nou a anunțat că un acord de pace, cu Rusia este gata în proporție de 90%, Volodimir Zelenski a mers, marți, la Paris, pentru cea mai importantă întâlnire la nivel european a începutului de an.

Peste 30 de lideri, inclusiv președintele României, Nicușor Dan, discută armistițiul dintre Ucraina și Putin și garanțiile de securitate, pe care Kievul ar trebui, să le primească.

Un lucru este clar. România nu va trimite trupe în țara vecină, transmit surse de la cel mai înalt nivel.

Pe un covor natural, de zăpadă, cei peste 30 de lideri ai Coaliției de Voință, plus trimișii lui Donald Tump au ajuns la Palatul Elysee, la întâlnirea co-prezidată de șeful statului francez, Emanuel Macron, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer.

Primul a fost președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a fost primit de Emanuel Macron cu o îmbrățișare caldă, urmată de o discuție tete-a-tete și o alta cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Rând pe rând, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Mark Rutte, Pedro Sanchez, Giorgia Meloni, dar și președintele României, Nicușor Dan au ajuns la Elysee.

Cu toții caută o înțelegere in cinci puncte, care să fie puse în acord cu Statele Unite. Mai exact, vor să ajungă la un consens asupra încetării focului și monitorizarea respectării acordului, sprijinul continuu pentru forțele armate ucrainene, formatul pentru desfășurarea de forțe multinaționale pe teritoriul ucrainean, angajamente privind acțiunile aliate în cazul unei noi agresiuni rusești și cooperarea pe termen lung în domeniul apărării.

De altfel, aliații europeni s-ar angaja să ofere garanții "obligatorii din punct de vedere politic și juridic" pentru a proteja Ucraina "în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei, în scopul restabilirii păcii", conform celor transmise de oficialii francezi.

Potrivit unor surse oficiale, România susține în cadrul discuțiilor ajutoare pentru Ucraina care constau în suport logistic din partea țării noastre. Însă, nu va trimite trupe în Ucraina, dar va continua să ofere bazele pentru militarii NATO care se rotesc.

În drum spre Paris, președintele Nicușor Dan a spus că situația externă dificilă, nu permite schimbări politice în plan intern.

Președintele a zburat la Paris cu aeronava militară C-27J Spartan. Dan spune ca este necesara achiziționarea unui avion prezidențial pentru zborurile lungi, doar ca nu este momentul acum.

Summitul coaliției celor dispuși să ajute Ucraina este în plină desfășurare la această oră. Este probabil una dintre cele mai importante reuniuni internaționale de acest gen. La coaliție participă delegații din 35 de țări, lideri de stat și de guvern, dar și lideri ai instituțiilor europene, precum Ursula von der Leyen, dar și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Importantă este și prezența emisarilor americani, pentru că fără Statele Unite, cu siguranță discuțiile despre Ucraina ar avea o greutate mult mai mică. De altfel, surse politice au declarat că liderii vor evita orice fel de discuții despre Groenlanda, astfel încât să nu se ajungă la tensiuni politice cu Statele Unite ale AM ale Americii.

Așadar, la summit-ul de la Paris se discută în principal despre Ucraina, despre un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina, dar și despre garanțiile de securitate pe termen lung, pornind de la sprijinul militar până la desfășurarea de trupe în Ucraina, dacă se va ajunge la semnarea unui acord de pace.

Pentru prima dată, președintele României, Nicușor Dan, este prezent fizic la o întâlnire a coaliției acestor lideri care sunt dispuși să ajute Ucraina.

Surse din administrația prezidențială au declarat că poziția României este clară: țara noastră nu va trimite trupe în Ucraina, chiar dacă se va semna un acord de pace, dar va oferi sprijin logistic, antrenamente pentru militarii ucraineni și își va pune la dispoziție bazele militare pentru rotirea trupelor de pe flancul estic al NATO. De exemplu, Câmpia Turzii ar putea deveni un hub regional important pentru NATO.

