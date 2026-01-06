Protest spontan la Spitalul de Urgență din Buzău, după ce un tânăr cu fractură de femur a murit înainte de operație

06-01-2026 | 21:03
Mai multe persoane au protestat spontan, marţi, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Buzău, după ce un pacient în vârstă de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a murit înainte de operație.

Lorena Mihăilă

Pacientul ar fi urmat să fie operat în cursul zilei de luni, 5 ianuarie, însă personalul medical susţine că starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc, survenind decesul.

Cauzele morţii tânărului vor fi stabilite în urma necropsiei, care este programată în cursul zilei de miercuri, în cauză fiind sesizat şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău. Pentru transparenţă, un expert criminalist din cadrul IPJ Buzău va asista la procedură, a anunţat managerul SJU Buzău, Sorin Pătraşcu.

„Am solicitat, în mod expres, ca la necropsie, pentru transparenţă, să fie prezent şi un expert criminalist din cadrul IPJ-ului. Ne-a fost acceptată această solicitare, astfel încât tot ceea ce înseamnă partea aceasta de transparenţă în ceea ce s-a întâmplat, ca şi act medical, sau nu s-a întâmplat, să fie adus la cunoştinţa familiei prin raportul necropsiei", a spus managerul SJU Buzău.

Acesta a menţionat că la autopsie poate lua parte şi un expert din partea aparţinătorilor, acest aspect urmând să fie stabilit de familie.

Pacientul, implicat într-un accident rutier

Potrivit purtătorului de cuvânt al SJU Buzău, Adriana Bunilă, bărbatul care a decedat a fost victima unui accident rutier care a avut loc pe 2 ianuarie, pacientul fiind adus la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) cu o fractură închisă de femur. După ce a fost evaluat în UPU, pacientul a fost internat pe secţia de ortopedie a Spitalului Judeţean pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale, beneficiind de imobilizare în aparat gipsat şi tratament specific.

„În cursul zilei de 5 ianuarie 2026, pacientul trebuia să fie supus unei intervenţii chirurgicale, însă starea de sănătate s-a deteriorat brusc, motiv pentru care pacientul a fost transferat în secţia de terapie intensivă, unde, din păcate, a survenit decesul. În prezent se aşteaptă rezultatele necropsiei pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului", a declarat purtătoarea de cuvânt a SJU Buzău.

Ea a adăugat că astfel de cazuri„"s-au tratat şi se tratează" în cadrul spitalului şi că fractura închisă de femur nu reprezintă „o urgenţă medicală imediată".

Sursa: Agerpres

