Mai multe companii adoptă politica „fără pantofi la locul de muncă”. Motivele pentru care angajații muncesc desculți

05-01-2026 | 22:01
Politicile „fără pantofi la birou” se întâlmesc tot mai frecvent în locurile unde sunt preponderent angajați tineri, unde angajatorii speră că abordarea va încuraja un mediu de lucru lipsit de stres.

autor
Lorena Mihăilă

„Am lucrat doar la start-up-uri care aveau o politică fără pantofi în birou”, a scris Ben Lang, angajat al start-up-ului Cursor, într-o postare pe X în august.

Politicile fără pantofi sunt în creștere în SUA, dar și în Europa.

Lang administrează propriul site, noshoes.fun, care listează aproximativ 20 de birouri cu politici fără pantofi, inclusiv mai multe firme de inteligență artificială, precum Replo și Composite.

Nick Bloom, economist la Stanford și expert în cultura muncii, a spus pentru Times că politica fără pantofi vine pe măsură ce angajații care lucrau de la distanță sunt forțați să se întoarcă la birou și aduc cu ei unele obiceiuri de lucru de acasă, scrie New York Post.

Tendința este dominată în mare parte de lucrători tineri și este puțin probabil să prindă în locuri de muncă cu o varietate mai mare de angajați, a adăugat el.

Părerile sunt împărțite

Nu toată lumea este însă încântată de tendința fără pantofi.

„Sper să investească în odorizante”, a glumit un utilizator într-o postare pe X, răspunzând unei liste de birouri cu astfel de politici.

Tocmai am văzut ceva la TV unde spuneau că noua tendință este «fără pantofi purtați în birou»”, a scris un alt utilizator online. „Nici vorbă. Nu vrei să porți pantofi, nu veni la birou.”

Un alt utilizator a sugerat că locurile cu reguli fără pantofi „trebuie să ofere papuci care sunt spălați regulat”.

„Toată lumea a auzit povestea de groază cu acea persoană cu care a lucrat cineva și care avea picioare mirositoare sau pe cineva care își ținea picioarele goale pe birou”, a mai spus un utilizator.

Unele companii au spus că au introdus politica fără pantofi pentru a menține biroul mai curat.

„La început aveam pantofi în birou, dar când ploua devenea imediat foarte noroios și dezgustător”, a declarat Brooke Hopkins, fondatoarea Coval, o companie care creează simulări de agenți AI, pentru San Francisco Standard.

Trendul a ajuns și în Europa

Tendința a ajuns și în Marea Britanie și Italia

„Birourile sunt, prin natura lor, medii stresante”, a spus Natalie James, care a introdus anul trecut o astfel de politică la job. „Dacă un lucru mic, precum datul jos al pantofilor, te face să te simți mai confortabil – și astfel mai creativ – atunci este o decizie evidentă.”

James a subliniat că politica are reguli stricte, precum interzicerea mersului desculț, doar șosete curate, fără găuri și obligativitatea purtării pantofilor în bucătării și băi.

În Italia, un primar a introdus această regulă în cadrul instituției pe care o conduce, deschizând astfel drumul pentru ca tendința de a lucra desculț să prindă contur și în Peninsulă.

Dată publicare: 05-01-2026 22:01

