Delcy Rodriguez a depus jurământul în faţa Adunării Naţionale. „Doi eroi sunt ţinuţi ostatici în Statele Unite”

Delcy Rodriguez a fost învestită luni ca preşedinte interimar al Venezuelei, după ce a depus jurământul în faţa Adunării Naţionale, în timp ce Maduro, capturat de SUA, pleda nevinovat de acuzaţiile de narcoterorism în faţa unui tribunal din New York.

„Vin aici cu tristeţe din cauza răpirii a doi eroi care sunt ţinuţi ostatici în Statele Unite. (...) Am astfel onoarea de a depune jurământul în numele tuturor venezuelenilor", a declarat Rodriguez, care era vicepreşedinte şi prima în ordinea de succesiune la preşedinţie.

Sâmbătă, Curtea Supremă a ordonat ca aceasta să îşi asume atribuţiile de şef de stat pentru un mandat de 90 de zile ce poate fi prelungit, iar armata i-a oferit sprijinul său duminică.

