Un copil de 12 ani a fost prins la volan de polițiștii din Belgia. Tatăl băiatului: „L-am lăsat pe el că eu băusem mult”

Poliția a prins un băiat de 12 ani la volan, după ce tatăl său, prea beat pentru a conduce, i-a permis să ia mașina, în Belgia, la Duffel, lângă Anvers.

Scena i-a surprins pe polițiștii aflați la un control rutier în cartierul Duffel, provincia Anvers.

O mașină s-a apropiat de punctul de control cu o viteză neobișnuită, înainte de a se opri la câțiva metri de agenți, relatează bruxellestoday.be.

La bord se afla un șofer mult prea tânăr pentru a fi la volan.

„Vehiculul s-a oprit la aproximativ opt metri de dispozitivul nostru”, au precizat polițiștii.

„Colegii noștri au constatat imediat că șoferul părea foarte tânăr.”

„Am băut prea mult”

Controlul a confirmat rapid suspiciunile. Șoferul era un băiat de 12 ani. Alături de el se aflau părinții lui și frații minorului. În fața polițiștilor, tatăl a recunoscut fapta fără ezitare.

„Am băut prea mult, așa că l-am lăsat pe fiul meu să conducă pentru a ajunge acasă”, a declarat el pentru HLN.

Consecințe

Copilul a fost sancționat pentru conducere fără permis. Tatăl său a fost, de asemenea, amendat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv pentru că a încredințat vehiculul unei persoane neautorizate să conducă.

Poliția a menționat că a fost emisă și o amendă pentru neglijență parentală.

Tatăl și băiatul vor trebui să se prezinte în curând în fața tribunalului de poliție din Malines. Familia a putut totuși să plece cu mașina imediat după control, cu condiția ca mama minorului să preia volanul. Testul ei de alcoolemie a ieșit negativ.

