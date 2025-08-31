Val de proteste în Mexic. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru după ce 130.000 de persoane au fost date dispărute. FOTO

Mii de oameni au ieșit în stradă în numeroase orașe din Mexic pentru a evidenția numeroasele dispariții forțate din țară și pentru a cere mai multe acțiuni din partea oficialilor pentru a le combate, scrie BBC .

Rude și prieteni ai persoanelor dispărute, alături de activiști pentru drepturile omului, au protestat în Mexico City, Guadalajara, Córdoba și alte localități, solicitând justiție și implicarea guvernului Claudia Sheinbaum în găsirea celor dispăruți.

Peste 130.000 de persoane date dispărute după „războiul împotriva drogurilor”

Peste 130.000 de persoane sunt date dispărute în Mexic, majoritatea după 2007, când fostul președinte Felipe Calderón a lansat „războiul împotriva drogurilor”. Mulți dintre aceștia au fost forțați să intre în cartelurile de droguri sau au fost uciși pentru că s-au opus.

proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic proteste în Mexic

Deși cartelurile și grupările criminale sunt principalii vinovați, forțele de securitate sunt, de asemenea, acuzate de implicare în dispariții și decese. Proliferarea protestelor în numeroase orașe și state reflectă amploarea crizei care afectează comunități din întreaga țară.

De la sudul Mexicului, în Oaxaca, până în nord, în Sonora și Durango, mii de activiști și rude ale dispăruților au mărșăluit cu pancarte ce poartă chipurile celor dispăruți, cerând autorităților să intervină concret.

La Mexico City, marșul a blocat traficul pe principala arteră a capitalei, pe măsură ce mulțimea avansa. Numeroase familii au creat echipe de căutare, numite „buscadores”, care patrulează zone rurale și deșerturi din nordul țării, urmând indicii, uneori chiar de la carteluri, despre locurile unor gropi comune.

Riscurile uriașe pentru echipele „buscadores”

Buscadores riscă enorm în aceste misiuni. După ce un grup a descoperit recent în statul Jalisco o presupusă fermă narco, câțiva dintre ei au dispărut fără urmă. Procuratura de Stat a concluzionat ulterior că nu există dovezi privind existența unui crematoriu în zonă.

Organizația Națiunilor Unite califică situația drept „o tragedie umană de proporții uriașe”. Mexicul înregistrează un număr de dispariții care depășește unele dintre cele mai grave cazuri din America Latină.

În războiul civil din Guatemala, care a durat 36 de ani și s-a încheiat în 1996, au dispărut aproximativ 40.000 de persoane. În Argentina, sub dictatura militară dintre 1976 și 1983, se estimează că au dispărut în jur de 30.000 de persoane.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













