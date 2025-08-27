Angajați federali, băgați în concediu forțat după o scrisoare critică către Trump. FEMA: „nu e o măsură disciplinară”

27-08-2025 | 07:18
Donald Trump

Actuali și foști angajați ai Agenției Federale pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) din SUA au semnat o scrisoare de protest adresată Consiliului de Revizuire al FEMA și Congresului.

autor
Mihai Niculescu

Cei peste 180 de semnatari critică recentele reduceri de personal și programe ale administrației Trump și avertizează că în acest mod este periculos diminuată capacitatea agenției de a răspunde la dezastre majore.

Semnături anonime de teama represaliilor

Din cei 180 de semnatari, doar 35 au semnat nominal, în timp ce 141 au optat pentru anonimat, de teamă să nu sufere represalii. Temerile s-au dovedit justificate, întrucât până marți seara, biroul administratorului FEMA a trimis notificări către mai mulți semnatari pentru a-i informa că au fost puși în concediu administrativ.

The Washington Post a arătat că cel puțin doi dintre semnatari au primit marți seara notificări prin care erau informați că vor fi suspendați pe termen nelimitat, cu plată, și că trebuie să se prezinte în continuare în fiecare dimineață pentru a confirma disponibilitatea. Notificarea preciza că decizia „nu este o măsură disciplinară și nu are caracter punitiv".

Șase puncte de opoziție față de politicile actuale

Scrisoarea de dezacord conține șase „declarații de opoziție" față de politicile actuale ale FEMA. Printre criticile principale se numără politica de aprobare a cheltuielilor prin care secretarul de la Securitate Internă (DHS), Kristi Noem, trebuie să aprobe contractele ce depășesc 100.000 de dolari, ceea ce, potrivit semnatarilor, reduce capacitatea FEMA de a-și îndeplini misiunea.

Donald Trump
Donald Trump le-a urat ''mult noroc'' lui Taylor Swift şi lui Travis Kelce care au anuțat că urmează să se căsătorească

Documentul mai critică decizia DHS de a transfera unii angajați ai FEMA la Serviciul de Imigrare și Vamă, eșecul de a numi un administrator FEMA calificat, așa cum prevede legea, și reducerile programelor de instruire pentru forța de muncă FEMA.

Răspunsul oficial: „birocraţi care se opun reformei"

Purtătorul de cuvânt al FEMA, Daniel Llargues, a răspuns într-un e-mail trimis luni că administrația Trump „a făcut din responsabilitate și reformă o prioritate, astfel încât banii contribuabililor să ajungă efectiv la persoanele și comunitățile pe care sunt menite să le ajute".

„Nu este surprinzător că unii dintre aceiași birocraţi care au prezidat decenii de ineficienţă se opun acum reformei. Schimbarea este întotdeauna dificilă", a comentat Llargues.

Fenomen extins la alte agenții federale

Protestele nu se limitează la FEMA. Angajații altor agenții, inclusiv Institutele Naționale de Sănătate și Agenția pentru Protecția Mediului (EPA), au emis declarații similare. Aproximativ 140 de membri ai personalului EPA au fost suspendați din funcție pentru că au semnat în mod similar o scrisoare de opoziție.

Conflictul ilustrează tensiunile dintre angajații federali de carieră și noua administrație Trump, care promovează o reformă radicală a aparatului federal. FEMA nu a răspuns imediat la întrebările despre numărul exact de angajați care au primit notificarea de suspendare și dacă aceasta este direct legată de scrisoarea de protest.

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, concediu, angajati, scrisoare,

Dată publicare: 27-08-2025 07:18

