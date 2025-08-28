Magistrații care se alătură cu întârziere protestului față de reforma pensiilor. Se vor excluși din reforma administrativă

Alte două parchete din vestul României au decis suspendarea activității, ca formă de protest față de proiectul de reformă a pensiilor magistraților, intensificând presiunea asupra Guvernului. Acțiunea a început la București.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin au adoptat miercuri, în unanimitate, măsuri de protest. Aceștia au decis suspendarea activității pe termen nedeterminat, până la retragerea propunerii legislative de către inițiatori.

Decizia a fost luată în cadrul Adunării Generale a procurorilor, prezidată de prim-procurorul adjunct Violeta Filip, și vizează suspendarea activităților de urmărire penală și de supraveghere a urmăririi penale, a participării la judecarea cauzelor și formularea concluziilor, precum și a soluționării plângerilor și cererilor, cu excepția cauzelor urgente referitoare la măsuri preventive privative de libertate și ordine de protecție.

Adunarea Generală a adoptat și transmiterea către Consiliul Superior al Magistraturii a unui punct de vedere prin care se solicită avizarea negativă a proiectului de act normativ.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara se aliniază la protest

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara (PJT) a anunțat joi că își suspendă activitatea, urmând a fi instrumentate doar cauzele cu caracter urgent și alte situații operative care nu suportă amânare.

Argumentația juridică a magistraților

Procurorii timișoreni au prezentat o argumentație detaliată împotriva reformei propuse. Aceștia consideră că dispozițiile legale în vigoare privind statutul judecătorilor și procurorilor referitoare la pensiile de serviciu „corespund atât exigențelor constituționale privind necesitatea asigurării independenței sistemului judiciar, a previzibilității statutului judecătorilor și procurorilor și securității raporturilor de serviciu ale magistraților, cât și cerințelor Comisiei Europene".

Magistrații subliniază că actualele condiții de pensionare, stabilite în 2023, au fost rezultatul unei ample consultări, iar reforma prin Legea nr. 282/2023 a fost evaluată de Comisia Europeană ca fiind satisfăcătoare pentru îndeplinirea obiectivului 215 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Critici severe la adresa proiectului guvernamental

„Având în vedere aceste aspecte, considerăm că apare nejustificată o nouă modificare a acestor dispoziții", declară reprezentanții PJT.

Procurorii argumentează că „demersul legislativ supus analizei nu respectă standardul constituțional impus în mod constant de instanța de contencios constituțional, iar proiectul supus dezbaterii nu ține cont de specificul activității magistraților, nici de volumul de muncă al acestora, dar nici de statutul corpului magistraților, de interdicțiile, incompatibilitățile și restricțiile impuse acestora".

Măsuri concrete de protest

Adunarea Generală a PJT a hotărât suspendarea mai multor activități esențiale:

Suspendarea activității de primire a dosarelor de urmărire penală

Suspendarea activității de relații cu publicul și primire în audiență

Suspendarea activității de soluționare a plângerilor împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată

Suspendarea activității de participare la ședințele de judecată, cu excepția cauzelor urgente

De asemenea, procurorii au decis susținerea formelor de protest ce vor fi adoptate de către instanțele judecătorești, demonstrând solidaritatea în cadrul sistemului judiciar.

Protestele au început la București

Marți, Parchetul Tribunalului București a anunțat primul suspendarea activității, cu excepția cauzelor penale urgente, urmând procurorii de la Parchetul Curții de Apel București. Apoi, toate cele 16 curţi de apel din ţară s-au raliat protestului și au solicitat, în urma adunărilor generale ale judecătorilor retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

