Primăriile din țară vor intra în grevă de vineri, în semn de protest față de concedierile masive anunțate de Guvern

28-08-2025 | 21:57
Angajați primării
Pro Tv

Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România anunță că angajații din primării vor intra în grevă, ca formă de protest față de al doilea pachet de măsuri anunțat de Guvern.

Aura Trif

Astfel, primăriile din toata țara vor fi închise de vineri pe termen nedeterminat, anunță SCOR.

„După 7 săptămâni de „dialogul surzilor” între primarii comunelor și Sindicatul Național SCOR, pe de o parte, cu premierul Ilie BOLOJAN, pe de altă parte, așa-numitul „Pachet 2” de măsuri privind administrația publică locală a fost astăzi pus pe masă într-o formă care demolează primăriile comunelor și ale orașelor mici. Cu o medie a funcționarilor publici de 9,78 / primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25% din ceea ce a mai rămas după reducerea de 10% de anul trecut. În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deși aceștia sunt cel mai prost plătiți dintre toți bugetarii”, a transmis sindicatul.

Ce îi nemulțumește pe angajații din primării

În ședința de coaliție de marți s-a stabilit că numărul de consilieri din primării va fi micșorat substanțial. Din aproape 150.000 de posturi din administrația locală, 40.000 ar urma să dispară. Vor fi tăieri inclusiv de la secțiile de poliție locală, de unde vor dispărea 4.000 de locuri de muncă. Selecția se va face în funcție de numărul de locuitori din orașele și comunele din țară. Vor fi folosite datele anuale de la Institutul Național de Statistică.

SCOR a reacționat dur după ce Guvernul a renunțat la promisiunea preluării asistenților personali ai persoanelor cu handicap la bugetul de stat. Potrivit SCOR, cele 60.000 de persoane implicate rămân în continuare în responsabilitatea primăriilor, generând presiune financiară semnificativă asupra administrațiilor locale.

„Ultima, dar cea mai importantă pentru membrii noștri de sindicat, introducerea „jumătății de funcționar public” prin reducerea la jumătate a normei pentru funcționarii publici aflați în funcție, reprezintă cea mai pură formă de epurare politică a funcționarilor care apără legalitatea execuției bugetare, a achizițiilor publice, a urbanismului sau a actelor administrative, fără nici o legătură cu deficitul bugetar! Pentru toate aceste motive, de mâine, pe termen nedeterminat, intrăm în protestul care poate fi poreclit „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!!”, precum show-ul anuntat la circ, cu râma care zboară. Modelul lui Ilie BOLOJAN – jumătatea de funcționar public, presupune că o zi acesta va funcționa la o primărie, iar a doua zi la altă primărie. Consătenii noștri trebuie să înțeleagă ce înseamnă acest model – vii la primărie și constați...AZI NU ZBOARĂ!!”, a mai transmis SCOR.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că s-a ajuns la un acord în coaliţie privind susţinerea Pachetului 2 de măsuri de redresare fiscal-bugetară care va cuprinde cinci proiecte privind reforma administraţiei publice locale, pensiile magistraţilor, măsuri fiscale, reforma în sănătate şi a companiilor de stat, menţionând că agenda este ca până la 1 octombrie aceste propuneri să intre în vigoare. 

Protestul funcționarilor vine la câteva zile după cel al magistraților. Miercuri, magistrații de la Curțile de Apel din toată țara au blocat Justiția, protestând față de măsurile luate împotriva pensiilor speciale. Astfel, începând din 27 august au suspendat soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Proiectul care i-a nemulțumit pe magistrați propunea noi reglementări pentru pensiile de serviciu ale personalului vizat, incluzând stabilirea vârstei standard de pensionare conform sistemului public de pensii. Partidele din coaliție au decis astfel ca pensiile magistraților vor fi plafonate la 70% din ultimul venit net încasat, iar perioada de tranzit către vârsta de pensionare de 65 de ani rămâne la 10 ani.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: guvern, greva, masuri fiscale, primarie, functionari,

Dată publicare: 28-08-2025 21:57

Un bărbat din Teleorman a fost reţinut de poliţişti după ce a postat pe o reţea de socializare cum îl pune pe fiul său minor să tragă cu o armă cu aer comprimat, informează, joi, IPJ Teleorman.

