Scrisoare de protest din partea angajaților ASF, ANRE și ANCOM: cu salarii medii de 3.000 euro. Avertismentul sindicatului

Salariații din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) au transmis o scrisoare Parlamentului.&a

Sindicatul critică dur „Proiectul de lege pentru modificarea și completarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice”.

În document, sindicatele atrag atenția că articolele VIII și IX din proiect afectează direct autonomia funcțională și bugetară, independența organizatorică și capacitatea de administrare a resurselor umane ale celor trei autorități. Potrivit acestora, dispozițiile contravin legislației europene care consfințește independența autorităților de reglementare și riscă să afecteze stabilitatea și buna funcționare a sectoarelor financiar, energetic și al comunicațiilor.

„Promovarea proiectului în procedură de urgență sau prin asumarea răspunderii Guvernului poate conduce la diminuarea sau chiar eludarea rolului constituțional al Parlamentului”, se arată în scrisoare. Reprezentanții sindicatelor subliniază că nu există o justificare obiectivă pentru adoptarea în regim de urgență și denunță lipsa unei expuneri de motive, ceea ce ar încălca normele de tehnică legislativă și principiul transparenței.

Sindicatele consideră că reorganizarea acestor autorități și modificarea raporturilor lor cu Parlamentul și Guvernul impun o dezbatere parlamentară transparentă și temeinică, nu eludarea acesteia.

„Proiectul subminează rolul Parlamentului și afectează echilibrul puterilor în stat”, avertizează semnatarii documentului, solicitând sprijinul parlamentarilor pentru reconsiderarea actului normativ.

Scrisoarea este semnată de salariații ASF, ANRE și ANCOM, prin reprezentanții lor legali, și de Radu Dinu, președintele Sindicatului ANCOM.

Salarii de peste 60.000 lei pe lună la ASF, ANCOM și ANRE. Mihaiu: „E de porc să te agăți de beneficii de lux”

Radu Mihaiu, preşedintele USR al Comisiei de IT din Camera Deputaţilor, spune că a primit o scrisoare foarte tragică din partea sindicatelor ASF, ANCOM şi ANRE în care anunţă prăpădul care îi paşte odată cu Pachetul 2 de măsuri.

Mihaiu este de părere că, dacă nesimţirea instituţionalizată ar avea o faţă, aşa ar arăta.

El afirmă că sindicatele celor mai bine plătiţi angajaţi din statul român nu mai luptă pentru echitate, luptă pentru a conserva un regim de privilegii, adăugând că ”e de porc să te agăţi de beneficii de lux în timp ce ţara se străduieşte să-şi păstreze echilibrul bugetar”.

”Dacă nesimţirea instituţionalizată ar avea o faţă, aşa ar arăta. La Comisia de IT am primit o scrisoare foarte tragică din partea sindicatelor ASF, ANCOM şi ANRE în care anunţă prăpădul care îi paşte odată cu Pachetul 2 de măsuri. E revoltător ca, într-un moment în care toţi românii – din mediul privat, din administraţiile locale, din politică – trec prin sacrificii reale, sindicatele luxului instituţional să se plângă şi să pozeze în martirii neamului”, scrie Mihaiu într-o postare pe Facebook.

Deputatul USR continuă: ”Ca să nu credeţi că e doar adversitatea mea generală faţă de sindicate acaparate politic, hai să vorbim pe cifre clare, cum arată situaţia de fapt acum: Salarii medii lunare nete: ASF – 13.562 lei, ANCOM – 12.934 lei, ANRE – 18.635 lei. Indemnizaţii lunare de top: Preşedintele ANRE – 75.073 lei, Preşedintele ASF – 61.089 lei, Preşedintele ANCOM – 64.670 lei, Vicepreşedinţi – peste 50.000 lei”.

