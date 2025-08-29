Sindicaliștii din sistemul de justiție: ”Ce alte forme de protest am putea noi să facem dacă acestea sunt nelegale?”

29-08-2025 | 15:19
Sindicaliștii din rândul magistraților s-au văzut, vineri, cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria, pentru a discuta despre criza provocată de protestele față de proiectul de reformă a pensiilor magistraților.  

Cristian Matei

Președintele Sindicatului Național al Grefei Judiciare, Cătălin Trăistaru, a declarat, după această întâlnire, că în continuare nu este de acord cu reducerea pensiilor magistraților.

”Am transmis un mesaj foarte clar, și anume că această modificare din acest proiect de lege, cu reducerea la 70% din venitul net va lăsa fără efect aceste pensii de serviciu, pentru că pensia astfel rezultată va fi mai mică decât cea pe contributivitate. Și premierul a arătat că va merge în continuare cu acest proiect de lege în Parlament. Noi vom propune amendamente.”, a spus sindicalistul.

De asemenea, Trăistaru spune că este posibil ca protestele din sistemul de justiție să fie ... sporite.

”După cum bine știți, noi suntem într-un protest, vom analiza în cadrul organizației dacă se justifică la acest moment sau începând de săptămâna viitoare, sporirea formelor de protest, având în vedere că Guvernul încă nu se apleacă asupra problemei reale din sistem, și anume faptul că ridicarea vârstei de pensionare va face ca această procedură de pensionare a colegilor mei grefieri să se amâne cu 10 ani de zile, având în vedere că se crește în paralel și vechimea în muncă la 35 de ani. Ori condițiile de pensionare în ceea ce privește grefieri au fost condiționate de 25 de ani de vechime în specialitate. Prin impunerea celor 10 ani înseamnă că ei vor mai trebui să mai rămână cel puțin 10 ani ca să-și îndeplinească condițiile.”, a mai spus președintele Sindicatului Național al Grefei Judiciare.

”Noi nu afectăm cu nimic activitatea de judecată”

Cât despre faptul că magistrații nu au voie să declanșeze o grevă, Trăistaru afirmă că, ”în momentul de față”, activitatea de judecată nu este afectată și sunt judecate doar cauze urgente.

Reporter: Spunea ministrul Justiției că aceste proteste, totuși, nu sunt legale. Cum le faceți?

Cătălin Trăistaru: ”Declarația ministrului Justiției vizează o zonă politică.(...) Iar toate formele de protest pe care noi le-am luat pentru a participa exclusiv la aceste cauze urgente în această săptămână - iar de luni suspendarea anumitor servicii din departamentele auxiliare ale instanțelor - sunt ca urmare a prevederilor legale care ne permit, din punct de vedere sindical și în baza hotărârii adunării generale a sindicatului, să adoptăm aceste forme de protest. Cred că este impropriu spus că sunt nelegale, în măsura în care însăși Constituția și legea dialogului social ne prevede dreptul la proteste în condițiile legii.

Iar în momentul de față noi nu afectăm cu nimic activitatea de judecată, ci doar judecăm cauze urgente, participăm la cauze urgente și temporizăm și suspendăm anumite proceduri ca formă de nemulțumire. Întrebarea este altfel către ministrul Justiției și către guvernanți: ce alte forme de protest am putea noi să facem dacă acestea sunt nelegale? Pentru că altfel ar însemna să nu mai avem un drept garantat de Constituție”.

Guvernul pregătește Pachetul 2 de măsuri fiscale

Partidele din coaliție au luat o decizie pentru legea pensionării magistraților.

Astfel, pensiile magistraților vor fi plafonate la 70% din ultimul venit net încasat, iar perioada de tranzit către vârsta de pensionare de 65 de ani rămâne la 10 ani.

S-a stabilit și calendarul asumării noului set de măsuri. Vineri sau sâmbătă, pachetul ar urma să fie adoptat într-o ședință de Guvern și trimis la Parlament.

Luni dimineață, partidele sunt așteptate să depună amendamente, iar, seara, premierul Ilie Bolojan și Guvernul își vor asuma răspunderea în fața Parlamentului.

Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea

Instanțele din toată țara și-au restrâns activitatea, urmând să judece numai cauzele care nu suferă amânare, care implică arestarea preventivă ori emiterea ordinelor de protecție.

Adunările generale ale magistraților din toată țara au adoptat protestul, solicitând retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu.

CSM arată „ riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menționat” astfel că activitatea instanțelor se va desfășura potrivit hotărârilor adunărilor generale.

Marți, Parchetul Tribunalului București a anunțat primul suspendarea activității, cu excepția cauzelor penale urgente, urmând procurorii de la Parchetul Curții de Apel București. Apoi, toate cele 16 curţi de apel din ţară s-au raliat protestului și au solicitat, în urma adunărilor generale ale judecătorilor retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

29-08-2025 14:13

