”Va fi pace”. Plan spectaculos al lui Trump: Hamas eliberează ostaticii și iese din Palestina. Ce dă în schimb Israelul

Stiri externe
27-09-2025 | 13:57
donald trump
Getty

Hamas va elibera toți ostaticii, vii și morți, după care se va dezarma și va părăsi Palestina, urmând ca Israelul să nu anexeze Cisiordania și Gaza. Planul aparține lui Donald Trump și este prezentat atât de Haaretz, cât și de CNN.

autor
Cristian Anton

Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a acceptat ”în principiu” un plan al preşedintelui american Donald Trump care prevede eliberarea tuturor ostaticilor - în viaţă şi morţi -, iar un acord ar putea să fie finalizat luni, într-o întâlnire între preşedintele american şi premierul israelian Benjamin Netanyahu, dezvăluie sâmbătă cotidianul israelian Haaretz.

Potrivit cotidianului, 48 de ostatici sunt ţinuţi în Fâşia Gaza, dintre care doar aproximativ 20 ar mai fi în viaţă.

Acest acord ar putea să fie finalizat luni, într-o întâlnire prevăzută între Donald Trump şi Benjamin Netanyahu, potrivit cotidianului israelian.

”S-ar spune că va exista un acord privind Fâşia Gaza. Cred că esteb un acord care va aduce ostaticii acasă. Va fi un acord care va opri războiul. Va fi pace”, a anunţat vineri Donald Trump.

Citește și
fasia gaza
UE oferă Palestinei un ajutor umanitar de urgenţă de 50 de milioane de euro

Această ”iniţiativă în 21 de puncte”, prezentată de către Donald Trump ţărilor arabe marţi, prevede mai multe măsuri-şoc, potrivit primelor informaţii dezvăluite de CNN.

Toţi ostaticii ar urma să fie eliberaţi în termen de două zile, în schimbul eliberării deţinuţilor palestinieni de drept comun în Israel - inclusiv aproximativ 100 condamnaţi pe viaţă.

Hamas se va dezarma și va părăsi enclava palestiniană

Armata israeliană ar urma să se retragă treptat şi să lase locul unui dispozitiv arabo-internţaional, iar apoi Autorităţii Palestinien (AP). Hamasul ar urma să fie dezarmat şi să părăsească encava palestiniană.

Ajutor umanitar ar urma să fie trimis de către ONU, iar un plan de reconstrucţie - pe o perioadă de cinci ani - ar urma să fie lansat, finanţat de către ţări musulmane.

Israelul urmează să se angajeze, în schimb, să nu anexeze Cisiordania şi Fâşia Gaza. Statu-quoul Moscheei Al-Aqsa, un loc sfânt al islamului, ar urma să nu fie modificat.

”Avem o idee destul de bună de locul în care se află ostaticii”, a dat vineri asigurări Haaretz un oficial israelian de rang înalt.

Israelul a lansat o ofensivă cu scopul de a cuceri oraşul Gaza. Aproximativ 700.000 de palestinieni au plecat din capitala Fâşiei Gaza către sudul enclavei, potrivit armatei israeliene.

Franța a recunoscut oficial existența statului Palestina. Macron: „A sosit momentul masacrul”. Casa Albă critică decizia

Sursa: News.ro

Etichete: israel, donald trump, pace, hamas, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 27-09-2025 13:45

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Cum a reacționat Alex Băluță când americanii i-au adresat o întrebat în limba română
VIDEO Cum a reacționat Alex Băluță când americanii i-au adresat o întrebat în limba română
Citește și...
Microsoft blochează utilizarea tehnologiei sale de către Israel în supravegherea în masă a palestinienilor
Stiri externe
Microsoft blochează utilizarea tehnologiei sale de către Israel în supravegherea în masă a palestinienilor

Microsoft a întrerupt accesul armatei israeliene la tehnologia pe care aceasta o folosea pentru a opera un sistem de supraveghere extins, ce colecta zilnic milioane de apeluri telefonice ale civililor palestinieni din Gaza, relatează The Guardian.

UE oferă Palestinei un ajutor umanitar de urgenţă de 50 de milioane de euro
Stiri externe
UE oferă Palestinei un ajutor umanitar de urgenţă de 50 de milioane de euro

Comisia Europeană a alocat încă 50 de milioane de euro pentru ajutor umanitar în Gaza și Cisiordania, a anunțat joi executivul comunitar.

Italia și Spania au decis să trimită nave militare pentru a ajuta flota umanitară destinată Fâșiei Gaza
Stiri externe
Italia și Spania au decis să trimită nave militare pentru a ajuta flota umanitară destinată Fâșiei Gaza

În decizii separate luate miercuri, Spania și Italia au anunțat că vor trimite câte o navă militară pentru a asista flota de ajutor umanitar destinată Fâșiei Gaza, afectată de foamete.

Macron către Trump: Premiul Nobel pentru Pace, posibil doar dacă oprești conflictul din Gaza
Stiri externe
Macron către Trump: Premiul Nobel pentru Pace, posibil doar dacă oprești conflictul din Gaza

Premiul Nobel pentru Pace dorit de Donald Trump "este posibil doar dacă opriţi acest conflict" dintre Israel şi palestinieni, a declarat marţi Emmanuel Macron, adresându-se preşedintelui american în cadrul unui interviu acordat BFMTV.

SUA pregătesc sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale pentru anchetele privind crimele de război din Gaza - Reuters
Stiri externe
SUA pregătesc sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale pentru anchetele privind crimele de război din Gaza - Reuters

SUA intenţionează să impună sancţiuni încă din această săptămână împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale (CPI) ca represalii pentru anchetele pe care le desfăşoară cu privire la crimele de război care ar fi fost comise de Israel în Gaza.

 

Recomandări
Ultimele mitinguri electorale, înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova. ”Învingem și mergem înainte”
Stiri externe
Ultimele mitinguri electorale, înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova. ”Învingem și mergem înainte”

La Chișinău, au avut loc vineri ultimele mitinguri electorale din campania pentru scrutinul parlamentar, cu o miză colosală.  

ISW: Kremlinul planifică proteste violente în Moldova. Acuzația absurdă cu NATO care ”invadează” țara
Stiri externe
ISW: Kremlinul planifică proteste violente în Moldova. Acuzația absurdă cu NATO care ”invadează” țara

Rusia folosește o strategie extrem de sofisticată pentru destabilizarea și preluarea puterii în Republica Moldova, unde plănuiește chiar și proteste violente după alegerile parlamentare de pe 28 septembrie, se arată într-o analiză ISW.

Raport: Părinții cheltuiesc anual peste 6.000 de lei pe meditațiile copiilor. Costurile aproape s-au triplat în ultimul an
Stiri Educatie
Raport: Părinții cheltuiesc anual peste 6.000 de lei pe meditațiile copiilor. Costurile aproape s-au triplat în ultimul an

În septembrie, elevii nu încep numai școala, ci și meditațiile, care sunt tot mai costisitoare. Un raport Salvați Copiii arată că părinții scot din buzunare mai bine de 6 mii de lei anual, cu 3.700 de lei mai mult, față de anul trecut.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Septembrie 2025

02:01:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28