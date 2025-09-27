”Va fi pace”. Plan spectaculos al lui Trump: Hamas eliberează ostaticii și iese din Palestina. Ce dă în schimb Israelul

Hamas va elibera toți ostaticii, vii și morți, după care se va dezarma și va părăsi Palestina, urmând ca Israelul să nu anexeze Cisiordania și Gaza. Planul aparține lui Donald Trump și este prezentat atât de Haaretz, cât și de CNN.

Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a acceptat ”în principiu” un plan al preşedintelui american Donald Trump care prevede eliberarea tuturor ostaticilor - în viaţă şi morţi -, iar un acord ar putea să fie finalizat luni, într-o întâlnire între preşedintele american şi premierul israelian Benjamin Netanyahu, dezvăluie sâmbătă cotidianul israelian Haaretz.

Potrivit cotidianului, 48 de ostatici sunt ţinuţi în Fâşia Gaza, dintre care doar aproximativ 20 ar mai fi în viaţă.

Acest acord ar putea să fie finalizat luni, într-o întâlnire prevăzută între Donald Trump şi Benjamin Netanyahu, potrivit cotidianului israelian.

”S-ar spune că va exista un acord privind Fâşia Gaza. Cred că esteb un acord care va aduce ostaticii acasă. Va fi un acord care va opri războiul. Va fi pace”, a anunţat vineri Donald Trump.

Această ”iniţiativă în 21 de puncte”, prezentată de către Donald Trump ţărilor arabe marţi, prevede mai multe măsuri-şoc, potrivit primelor informaţii dezvăluite de CNN.

Toţi ostaticii ar urma să fie eliberaţi în termen de două zile, în schimbul eliberării deţinuţilor palestinieni de drept comun în Israel - inclusiv aproximativ 100 condamnaţi pe viaţă.

Hamas se va dezarma și va părăsi enclava palestiniană

Armata israeliană ar urma să se retragă treptat şi să lase locul unui dispozitiv arabo-internţaional, iar apoi Autorităţii Palestinien (AP). Hamasul ar urma să fie dezarmat şi să părăsească encava palestiniană.

Ajutor umanitar ar urma să fie trimis de către ONU, iar un plan de reconstrucţie - pe o perioadă de cinci ani - ar urma să fie lansat, finanţat de către ţări musulmane.

Israelul urmează să se angajeze, în schimb, să nu anexeze Cisiordania şi Fâşia Gaza. Statu-quoul Moscheei Al-Aqsa, un loc sfânt al islamului, ar urma să nu fie modificat.

”Avem o idee destul de bună de locul în care se află ostaticii”, a dat vineri asigurări Haaretz un oficial israelian de rang înalt.

Israelul a lansat o ofensivă cu scopul de a cuceri oraşul Gaza. Aproximativ 700.000 de palestinieni au plecat din capitala Fâşiei Gaza către sudul enclavei, potrivit armatei israeliene.

