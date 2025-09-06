Israelul a distrus un nou bloc-turn din Gaza, „folosit de Hamas”. Uriașa construcție s-a prăbușit într-un nor mare de praf

06-09-2025 | 15:35
Mushtaha turn, cladire gaza
Israelul a distrus, sâmbătă, o clădire înaltă în sud-vestul oraşului Gaza, au declarat martori pentru AFP, după un bombardament israelian într-o zonă din care armata israeliană ceruse puţin mai devreme locuitorilor să se evacueze.

Armata „a lovit recent un bloc-turn folosit de organizaţia teroristă Hamas în zona oraşului Gaza”, potrivit unui comunicat militar.

Martorii au declarat pentru AFP că era vorba de turnul Sousi, situat în aceeaşi zonă de evacuare ca şi turnul Rouya, pe care armata israeliană anunţase mai devreme că intenţionează să-l bombardeze.

Pe reţelele de socializare circulă videoclipuri cu turnul de aproximativ cincisprezece etaje prăbuşindu-se într-un nor mare de praf după explozii la baza sa.

Hind Rajab
Un film despre o fetiță de cinci ani, ucisă în Gaza, speră că va aduce încetarea războiului. Va fi prezentat la Veneția

Preluând unul dintre ele, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a scris pur şi simplu pe contul său X: „Continuăm”. Cu o zi înainte, după o primă distrugere similară a unui imobil în vestul oraşului Gaza, el scrisese: „Am început”, potrivit News.ro.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Effie Defrin, a anunţat joi seara, într-o declaraţie televizată, că trupele israeliene controlează 40% din oraşul Gaza, în condiţiile în care Israelul vrea să cucerească întreg oraşul, relatează AFP şi Reuters.

Mama unei fetiţe palestiniene care a fost ucisă în Gaza de armata israeliană speră că un film în memoria fiicei sale, prezentat miercuri la Festivalul de Film de la Veneţia, va contribui la încetarea războiului şi la salvarea de vieţi omeneşti.

