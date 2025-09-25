UE oferă Palestinei un ajutor umanitar de urgenţă de 50 de milioane de euro

Stiri externe
25-09-2025 | 20:14
fasia gaza
Getty

Comisia Europeană a alocat încă 50 de milioane de euro pentru ajutor umanitar în Gaza și Cisiordania, a anunțat joi executivul comunitar.

autor
Ioana Andreescu

Astfel, valoarea totală a ajutorului umanitar de urgenţă acordat de UE în 2025 Fâşiei Gaza şi Cisiordaniei, inclusiv Ierusalimului de Est, se ridică la 220 de milioane de euro şi la peste 550 de milioane de euro începând din 2023.

Finanţarea suplimentară a UE îi va ajuta pe partenerii săi umanitari de pe teren să ofere asistenţă vitală atât în Fâşia Gaza, cât şi în Cisiordania. Accesul sigur şi neîngrădit al lucrătorilor umanitari este vital în Fâşia Gaza, iar civilii trebuie protejaţi oriunde s-ar afla, a subliniat Comisia Europeană.

Comisarul european pentru pregătire şi gestionarea situaţiilor de criză, Hadja Lahbib, a declarat: "Foametea este acum o realitate în Gaza, iar situaţia umanitară este intolerabilă. Uniunea Europeană îşi intensifică acţiunile de răspuns alocând o sumă suplimentară de 50 milioane de euro sub formă de ajutor de urgenţă. Însă doar finanţarea nu este suficientă: civilii trebuie protejaţi, accesul umanitar trebuie garantat, iar dreptul internaţional umanitar trebuie respectat de către toate părţile. UE va continua să colaboreze cu partenerii săi pentru a face presiuni ca aceste obligaţii să fie respectate şi să fie găsită o soluţie politică pentru a se pune capăt suferinţei".

Începând din octombrie 2023, UE a organizat 77 de zboruri în cadrul podului aerian umanitar şi a livrat 5 037 de tone de ajutoare umanitare, inclusiv medicamente, materiale medicale, adăposturi, instalaţii de alimentare cu apă şi instalaţii sanitare, precum şi articole educaţionale, în numele partenerilor umanitari, al statelor membre ale UE şi din stocurile proprii ale UE. Din 2024, Mecanismul de protecţie civilă al UE a coordonat, de asemenea, evacuarea medicală a 306 pacienţi în întreaga Europă.

Citește și
macron new york
Coloana lui Macron, blocată de cea a lui Trump, la New York. Liderul Franței l-a sunat imediat pe președintele SUA | VIDEO

Israelul a restricţionat sever ajutorul umanitar şi uneori l-a întrerupt complet în Fâşia Gaza de când a început războiul cu Hamas, ce a urmat atacului lansat de această grupare islamistă palestiniană asupra teritoriului israelian pe 7 octombrie 2023.

La sfârşitul lunii august, ONU a declarat oficial stare de foamete în Fâşia Gaza, după ce experţii organizaţiei au avertizat că aproximativ o jumătate de milion de oameni se află acolo într-o situaţie umanitară "catastrofală" în urma ofensivei militare israeliene.

Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

Sursa: Agerpres

Etichete: uniunea europeana, ajutoare,

Dată publicare: 25-09-2025 20:14

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Prima reacție a lui Netanyahu, după recunoaşterea statului Palestina de mai multe ţări: „Nu obligă în niciun fel” Israelul
Stiri externe
Prima reacție a lui Netanyahu, după recunoaşterea statului Palestina de mai multe ţări: „Nu obligă în niciun fel” Israelul

Recunoaşterea recentă a statului Palestina de către mai multe ţări europene, printre care Franţa şi Belgia, „nu obligă în niciun fel Israelul”, a declarat, miercuri seara, premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Coloana lui Macron, blocată de cea a lui Trump, la New York. Liderul Franței l-a sunat imediat pe președintele SUA | VIDEO
Stiri externe
Coloana lui Macron, blocată de cea a lui Trump, la New York. Liderul Franței l-a sunat imediat pe președintele SUA | VIDEO

Preşedintele francez Emmanuel Macron a fost nevoit să meargă pe jos, la New York, după ce a recunoscut într-un discurs Palestina ca stat la tribuna ONU, din cauză că convoiul său a fost blocat de coloana oficială a lui Donald Trump la o intersecţie.

Canada, Marea Britanie și Australia au recunoscut oficial Statul Palestinian
Stiri externe
Canada, Marea Britanie și Australia au recunoscut oficial Statul Palestinian

Marea Britanie, Canada și Australia au recunsocut, duminică, oficial statul Palestina, alăturându-se celor peste 140 de membri ai Organizaţiei Naţiunilor Unite care au făcut deja acest pas, în pofida opoziţiei puternice a Israelului.

Recomandări
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale
Stiri actuale
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.

Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni
Stiri Sociale
S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni

Guvernul intenționează să reducă perioada șomajului pentru că este nevoie de mai mulți oameni în economie, iar reprezentanții mediului de afaceri confirmă că de ani de zile au mari dificultăți în a-și găsi angajați.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28