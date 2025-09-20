Administraţia Trump vrea să vândă arme Israelului în valoare de 6,4 miliarde de dolari - surse Reuters

Stiri externe
20-09-2025 | 17:39
SUA are stocuri „foarte mici” de muniție de artilerie după ce a trimis masiv arme în Ucraina
Getty

Administrația Trump intenționează să vândă Israelului arme și echipamente militare în valoare de 6,4 miliarde de dolari. Pentru asta a cerut aprobarea Congresului, au delcrat surse pentru Reuters.

autor
Lorena Mihăilă

Armata israeliană a anunțat că și-a extins operațiunile în orașul Gaza vineri și a bombardat infrastructura Hamas, în timp ce palestinienii strămutați, traumatizați de ofensivă, au spus că nu au nicio posibilitate de a fugi.

Știrea privind vânzarea propusă vine cu doar câteva zile înainte ca liderii mondiali să se reunească la New York pentru Adunarea Generală anuală a ONU de săptămâna viitoare, în cadrul căreia Consiliul de Securitate al ONU urmează să organizeze și o reuniune la nivel înalt privind situația din Fâșia Gaza.

Ce include pachetul

Acordul prevede livrarea a 30 de elicoptere de atac AH-64 Apache, estimate la 3,8 miliarde de dolari, precum şi 3.250 de vehicule blindate de asalt pentru infanterie, în valoare de 1,9 miliarde.

Citește și
Israel, tanc, razboi
Israel amenință cu „măsuri unilaterale" dacă țările occidentale vor recunoaște statul palestinian

În plus, un contract separat de aproximativ 750 de milioane de dolari vizează piese de schimb pentru transportoare blindate şi surse de alimentare.

Sprijinul ferm al președintelui Donald Trump pentru armata Israelului contrastează cu reticența tot mai mare a democraților față de ofensiva Israelului în Gaza.

Joi, un grup de senatori americani a introdus prima rezoluție în Senat prin care se cere recunoașterea unui stat palestinian, iar mai mult de jumătate dintre democrații din Senat au votat recent împotriva unor noi vânzări de arme.

Casa Albă nu a comentat deocamdată informaţiile, publicate iniţial de Wall Street Journal.

Turnurile Catedralei Notre-Dame din Paris, redeschise pentru public, la șase ani după incendiul devastator

Sursa: Reuters

Etichete: israel, donald trump, arme, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 20-09-2025 17:39

