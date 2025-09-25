Italia și Spania au decis să trimită nave militare pentru a ajuta flota umanitară destinată Fâșiei Gaza

Stiri externe
25-09-2025 | 11:47
Gaza, ajutoare
Agerpres

În decizii separate luate miercuri, Spania și Italia au anunțat că vor trimite câte o navă militară pentru a asista flota de ajutor umanitar destinată Fâșiei Gaza, afectată de foamete.

autor
Cristian Matei

Flota de ajutor umanitar scopul de a rupe blocada de lungă durată impusă de Israel asupra Fâșiei și de a livra ajutoare vitale, notează Euronews.

Deciziile Romei și Madridului au fost luate ca răspuns la ultimul atac de marți seara, când activiștii au raportat „cel puțin 13 explozii”, în timp ce drone sau avioane au aruncat „obiecte neidentificate” asupra a cel puțin 10 bărci.

Miercuri, Italia a condamnat atacul „autorilor neidentificați în prezent” și a trimis fregata multifuncțională Fasan pentru potențiale operațiuni de salvare, în principal pentru a ajuta cetățenii italieni care participă la flotilă, a declarat ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto.

Italia a informat Israelul cu privire la această decizie.

Citește și
gaza, orasul gaza
Execuții publice în Gaza. Trei palestinieni acuzați că au colaborat cu israelienii, împușcați de Hamas

„Într-o democrație, demonstrațiile și formele de protest trebuie, de asemenea, protejate atunci când sunt desfășurate în conformitate cu dreptul internațional și fără a se recurge la violență”, a spus Crosetto.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a condamnat, de asemenea, atacul din timpul nopții asupra flotei, dar a calificat inițiativa de ajutor „periculoasă și iresponsabilă”. Meloni a propus un plan de predare a ajutorului în Cipru Patriarhiei Latine din Ierusalim, care ar fi apoi responsabilă de livrarea ajutorului.

Potrivit premierului italian, guvernele Italiei, Ciprului și Israelului susțin propunerea și așteaptă răspunsul flotei.

Adresându-se joi Camerei Deputaților italiene, Crosetto a declarat că o altă fregată, Alpino, se va alătura navei Fasan pentru a consolida și mai mult prezența navală italiană în zonă.

Vom continua să facem tot posibilul pentru a evita incidentele și vă cer ajutorul în acest sens, indiferent de diferențele politice. Dar vreau să fiu foarte clar: în afara apelor internaționale, nu putem garanta siguranța navelor”, a declarat ministrul italian al apărării în briefingul său.

Crosetto a subliniat că a recomandat flotei să accepte propunerea Italiei de a livra ajutoarele prin intermediul Bisericii.

Este necesar să punem în pericol siguranța cetățenilor italieni pentru a aduce ajutoare în Gaza? Guvernul a susținut efortul umanitar, suntem capabili să livrăm ajutoarele pe care flota le transportă în siguranță și în câteva ore”, a subliniat el.

La scurt timp după anunțul Italiei de miercuri, premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat că Spania va trimite, de asemenea, o navă de patrulare „cu toate resursele necesare” pentru a proteja și asista flota în călătoria sa către Gaza.

Guvernul spaniol cere respectarea dreptului internațional și a dreptului cetățenilor noștri de a naviga în siguranță în Marea Mediterană”, a declarat Sánchez la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York.

Israelul a afirmat în repetate rânduri că nu va permite flotei să ajungă în Fâșia Gaza

Israelul a afirmat în repetate rânduri că nu va permite flotei să ajungă în Fâșia Gaza, susținând fără a furniza dovezi că convoiul este „organizat de Hamas”.

„Dacă dorința sinceră a participanților la flotilă este de a livra ajutor umanitar și nu de a servi Hamas, Israelul solicită navelor să acosteze la portul Ashkelon și să descarce ajutorul acolo, de unde va fi transferat prompt și în mod coordonat în Fâșia Gaza”, a scris luni Ministerul de Externe al Israelului pe X.

Israelul nu va permite navelor să intre într-o zonă de luptă activă și nu va permite încălcarea unui blocaj naval legal”, a declarat ministerul. „Este vorba despre ajutor sau despre provocare?”, a concluzionat acesta.

Activistul brazilian și unul dintre activiștii din flotilă, Thiago Ávila, a subliniat că grupul nu va renunța la misiunea sa.

Flotila Globală Sumud este o misiune pașnică, non-violentă, umanitară, care respectă dreptul internațional, care prevede în hotărârea provizorie a CIJ (Curtea Internațională de Justiție) că nicio țară nu poate împiedica ajutorul umanitar să ajungă în Gaza”, a spus Ávila într-un mesaj video pe Instagram.

Șofer de 76 de ani, reținut pentru violență în trafic. Ar fi lovit și urmărit o femeie

Sursa: Euronews

Etichete: Spania, italia, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 25-09-2025 11:35

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Macron către Trump: Premiul Nobel pentru Pace, posibil doar dacă oprești conflictul din Gaza
Stiri externe
Macron către Trump: Premiul Nobel pentru Pace, posibil doar dacă oprești conflictul din Gaza

Premiul Nobel pentru Pace dorit de Donald Trump "este posibil doar dacă opriţi acest conflict" dintre Israel şi palestinieni, a declarat marţi Emmanuel Macron, adresându-se preşedintelui american în cadrul unui interviu acordat BFMTV.

Execuții publice în Gaza. Trei palestinieni acuzați că au colaborat cu israelienii, împușcați de Hamas
Stiri externe
Execuții publice în Gaza. Trei palestinieni acuzați că au colaborat cu israelienii, împușcați de Hamas

Au apărut imagini video care arată execuţiile publice a trei bărbaţi acuzaţi că ar fi colaboratori ai Israelului în oraşul Gaza, potrivit BBC.

SUA pregătesc sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale pentru anchetele privind crimele de război din Gaza - Reuters
Stiri externe
SUA pregătesc sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale pentru anchetele privind crimele de război din Gaza - Reuters

SUA intenţionează să impună sancţiuni încă din această săptămână împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale (CPI) ca represalii pentru anchetele pe care le desfăşoară cu privire la crimele de război care ar fi fost comise de Israel în Gaza.

 

Zeci de mii de persoane au protestat în Italia față de genocidul din Fâşia Gaza. „Să blocăm totul!
Stiri externe
Zeci de mii de persoane au protestat în Italia față de genocidul din Fâşia Gaza. „Să blocăm totul!". GALERIE FOTO

Zeci de mii de persoane au protestat luni în toată Italia pentru a "denunţa genocidul din Fâşia Gaza", într-o zi de mobilizare generală marcată de greve şi blocaje la apelul mai multor sindicate, relatează AFP.

Atacurile israeliene au ucis 31 de persoane în Gaza. Printre victime se numără o femeie însărcinată și doi copii
Stiri externe
Atacurile israeliene au ucis 31 de persoane în Gaza. Printre victime se numără o femeie însărcinată și doi copii

Forţele israeliene au aruncat în aer mai multe clădiri rezidenţiale din Gaza City, duminică, ucigând cel puţin 31 de palestinieni şi determinând alte sute de civili să fugă, au declarat autorităţile sanitare din enclavă, transmite Reuters.

Recomandări
Guvernul a prelungit plafonarea la alimente cu șase luni, după scandalul din coaliția de guvernare
Stiri Politice
Guvernul a prelungit plafonarea la alimente cu șase luni, după scandalul din coaliția de guvernare

Guvernul a prelungit, prin OUG, plafonarea la alimente cu șase luni. Decizia executivului după scandalul din coaliția de guvernare dintre PSD care își dorea menținerea măsurii și PNL și USR care își doreau ca această să înceteze la 1 octombrie.

VIDEO. Fostul politician Vladimir Plahotniuc, suspect pentru dispariția a 1 miliard de euro, a ajuns în cătușe la Chișinău
Stiri externe
VIDEO. Fostul politician Vladimir Plahotniuc, suspect pentru dispariția a 1 miliard de euro, a ajuns în cătușe la Chișinău

Fostul politician şi om de afaceri moldovean Vladimir Plahotniuc, suspect principal în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, a ajuns, joi, la Chișinău, în cătușe.

Alegeri în Republica Moldova. Cine se află pe primul loc în sondaje cu câteva zile înainte de scrutin
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova. Cine se află pe primul loc în sondaje cu câteva zile înainte de scrutin

Partidul pro-european aflat la guvernare în Republica Moldova este într-o luptă strânsă cu formațiunile pro-ruse, cu doar câteva zile de alegerile parlamentare din 28 septembrie, arată un nou sondaj.

Top citite
1 vortex polar
Vremea
Vortexul polar. Ce este și cum se manifestă fenomenul așteptat în România. Cum ne pregătim
2 Diana Buzoianu
Inquam Photos / Mălina Norocea
Stiri Politice
Moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respinsă de plenul Camerei Deputaţilor
3 Calceolaria, Condurul Doamnei
Shutterstock
Stiri Diverse
Calceolaria, Condurul Doamnei – flori spectaculoase pentru grădina sau balconul tău
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 25 Septembrie 2025

03:13:05

Alt Text!
La Măruță
24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28