Italia și Spania au decis să trimită nave militare pentru a ajuta flota umanitară destinată Fâșiei Gaza

În decizii separate luate miercuri, Spania și Italia au anunțat că vor trimite câte o navă militară pentru a asista flota de ajutor umanitar destinată Fâșiei Gaza, afectată de foamete.

Flota de ajutor umanitar scopul de a rupe blocada de lungă durată impusă de Israel asupra Fâșiei și de a livra ajutoare vitale, notează Euronews.

Deciziile Romei și Madridului au fost luate ca răspuns la ultimul atac de marți seara, când activiștii au raportat „cel puțin 13 explozii”, în timp ce drone sau avioane au aruncat „obiecte neidentificate” asupra a cel puțin 10 bărci.

Miercuri, Italia a condamnat atacul „autorilor neidentificați în prezent” și a trimis fregata multifuncțională Fasan pentru potențiale operațiuni de salvare, în principal pentru a ajuta cetățenii italieni care participă la flotilă, a declarat ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto.

Italia a informat Israelul cu privire la această decizie.

„Într-o democrație, demonstrațiile și formele de protest trebuie, de asemenea, protejate atunci când sunt desfășurate în conformitate cu dreptul internațional și fără a se recurge la violență”, a spus Crosetto.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a condamnat, de asemenea, atacul din timpul nopții asupra flotei, dar a calificat inițiativa de ajutor „periculoasă și iresponsabilă”. Meloni a propus un plan de predare a ajutorului în Cipru Patriarhiei Latine din Ierusalim, care ar fi apoi responsabilă de livrarea ajutorului.

Potrivit premierului italian, guvernele Italiei, Ciprului și Israelului susțin propunerea și așteaptă răspunsul flotei.

Adresându-se joi Camerei Deputaților italiene, Crosetto a declarat că o altă fregată, Alpino, se va alătura navei Fasan pentru a consolida și mai mult prezența navală italiană în zonă.

„Vom continua să facem tot posibilul pentru a evita incidentele și vă cer ajutorul în acest sens, indiferent de diferențele politice. Dar vreau să fiu foarte clar: în afara apelor internaționale, nu putem garanta siguranța navelor”, a declarat ministrul italian al apărării în briefingul său.

Crosetto a subliniat că a recomandat flotei să accepte propunerea Italiei de a livra ajutoarele prin intermediul Bisericii.

„Este necesar să punem în pericol siguranța cetățenilor italieni pentru a aduce ajutoare în Gaza? Guvernul a susținut efortul umanitar, suntem capabili să livrăm ajutoarele pe care flota le transportă în siguranță și în câteva ore”, a subliniat el.

La scurt timp după anunțul Italiei de miercuri, premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat că Spania va trimite, de asemenea, o navă de patrulare „cu toate resursele necesare” pentru a proteja și asista flota în călătoria sa către Gaza.

„Guvernul spaniol cere respectarea dreptului internațional și a dreptului cetățenilor noștri de a naviga în siguranță în Marea Mediterană”, a declarat Sánchez la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York.

Israelul a afirmat în repetate rânduri că nu va permite flotei să ajungă în Fâșia Gaza

Israelul a afirmat în repetate rânduri că nu va permite flotei să ajungă în Fâșia Gaza, susținând fără a furniza dovezi că convoiul este „organizat de Hamas”.

„Dacă dorința sinceră a participanților la flotilă este de a livra ajutor umanitar și nu de a servi Hamas, Israelul solicită navelor să acosteze la portul Ashkelon și să descarce ajutorul acolo, de unde va fi transferat prompt și în mod coordonat în Fâșia Gaza”, a scris luni Ministerul de Externe al Israelului pe X.

„Israelul nu va permite navelor să intre într-o zonă de luptă activă și nu va permite încălcarea unui blocaj naval legal”, a declarat ministerul. „Este vorba despre ajutor sau despre provocare?”, a concluzionat acesta.

Activistul brazilian și unul dintre activiștii din flotilă, Thiago Ávila, a subliniat că grupul nu va renunța la misiunea sa.

„Flotila Globală Sumud este o misiune pașnică, non-violentă, umanitară, care respectă dreptul internațional, care prevede în hotărârea provizorie a CIJ (Curtea Internațională de Justiție) că nicio țară nu poate împiedica ajutorul umanitar să ajungă în Gaza”, a spus Ávila într-un mesaj video pe Instagram.

