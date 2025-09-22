SUA pregătesc sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale pentru anchetele privind crimele de război din Gaza - Reuters

22-09-2025 | 21:36
Curtea Penală Internaţională
Getty

SUA intenţionează să impună sancţiuni încă din această săptămână împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale (CPI) ca represalii pentru anchetele pe care le desfăşoară cu privire la crimele de război care ar fi fost comise de Israel în Gaza.

 

autor
Lorena Mihăilă

Washingtonul a impus deja sancţiuni ţintite împotriva mai multor procurori şi judecători ai Curţii, dar sancţionarea entităţii în sine ar constitui o escaladare majoră, scrie Reuters.

Şase surse familiarizate cu problema, care au vorbit toate sub acoperirea anonimatului din cauza sensibilităţii dosarului, au declarat că o decizie privind aceste sancţiuni este aşteptată în curând.

Oficialii CPI au ţinut deja reuniuni interne de urgenţă pentru a discuta impactul unor eventuale sancţiuni generale, a indicat o sursă. Diplomaţi din statele membre ale CPI au purtat, de asemenea, discuţii, potrivit altor două surse.

Un oficial american, care a vorbit, de asemenea, sub acoperirea anonimatului, a confirmat că se are în vedere impunerea de sancţiuni la nivelul întregii organizaţii, dar nu a dat detalii cu privire la calendarul acestora.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a acuzat CPI că impune „pretinsa sa jurisdicţie” asupra americanilor şi israelienilor şi a afirmat că Washingtonul va lua alte măsuri, fără a da detalii.

„CPI are posibilitatea de a schimba cursul prin efectuarea unor schimbări structurale critice şi adecvate. Statele Unite vor lua măsuri suplimentare pentru a ne proteja curajoşii militari şi alte persoane atâta timp cât CPI va continua să reprezinte o ameninţare pentru interesele noastre naţionale", a declarat purtătorul de cuvânt.

CPI a primit salariile în avans

Sancţiunile ar putea afecta operaţiunile zilnice ale CPI, fie că este vorba de capacitatea sa de a-şi remunera personalul, de accesul la conturile bancare sau de utilizarea computerelor.

Pentru a atenua potenţialele daune, personalul CPI a primit în această lună salariile pentru restul anului 2025 în avans, au indicat trei surse, deşi nu este prima dată când se întâmplă acest lucru.

CPI caută, de asemenea, alţi furnizori de servicii bancare şi informatice, au indicat trei surse.

Judecătorii CPI au emis mandate de arestare împotriva prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, fostului ministru israelian al Apărării Yoav Gallant şi liderului Hamas Ibrahim al Masri în noiembrie anul trecut pentru presupuse crime de război şi crime împotriva umanităţii comise în timpul războiului din Gaza.

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, sanctiuni, crime de razboi, curtea penala internationala, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 22-09-2025 21:36

