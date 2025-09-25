Microsoft blochează utilizarea tehnologiei sale de către Israel în supravegherea în masă a palestinienilor

Microsoft a întrerupt accesul armatei israeliene la tehnologia pe care aceasta o folosea pentru a opera un sistem de supraveghere extins, ce colecta zilnic milioane de apeluri telefonice ale civililor palestinieni din Gaza, relatează The Guardian .

Compania americană le-a transmis oficialilor israelieni, la finalul săptămânii trecute, că Unitatea 8200 – agenția de elită a spionajului militar israelian – a încălcat termenii și condițiile de utilizare prin stocarea imensului volum de date de supraveghere pe platforma cloud Azure, potrivit unor surse apropiate situației.

Decizia vine direct în urma unei anchete publicate de The Guardian luna trecută, realizată împreună cu publicația israelo-palestiniană +972 Magazine și platforma Local Call. Aceasta dezvăluia că Microsoft și Unitatea 8200 au colaborat la transferul unor cantități uriașe de informații sensibile în infrastructura Azure, în urma unei întâlniri din 2021 între Satya Nadella, directorul general Microsoft, și Yossi Sariel, pe atunci comandant al unității.

În urma dezvăluirilor, Microsoft a comandat o anchetă externă urgentă privind relația sa cu Unitatea 8200. Primele concluzii au determinat compania să oprească accesul acesteia la anumite servicii de stocare cloud și la tehnologii AI.

Unitatea 8200 – echivalentul israelian al NSA – folosea capacitatea aproape nelimitată a Azure pentru a construi un sistem prin care ofițerii săi de informații puteau colecta, asculta și analiza apelurile telefonice ale unei întregi populații. Dimensiunea proiectului era rezumată intern prin sloganul: „Un milion de apeluri pe oră”.

Potrivit mai multor surse, arhiva interceptărilor – estimată la aproximativ 8.000 terabytes de date – era găzduită într-un centru de date Microsoft din Olanda. La scurt timp după publicarea anchetei, Unitatea 8200 ar fi mutat rapid datele în afara Uniunii Europene, intenționând să le transfere pe platforma Amazon Web Services (AWS).

Decizia Microsoft survine în contextul presiunilor crescute din partea angajaților și a investitorilor, preocupați de colaborarea companiei cu armata israeliană și de rolul tehnologiei sale în ofensiva aproape bienală din Gaza.

