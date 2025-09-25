Microsoft blochează utilizarea tehnologiei sale de către Israel în supravegherea în masă a palestinienilor

Stiri externe
25-09-2025 | 20:33
Microsoft si Google
Shutterstock

Microsoft a întrerupt accesul armatei israeliene la tehnologia pe care aceasta o folosea pentru a opera un sistem de supraveghere extins, ce colecta zilnic milioane de apeluri telefonice ale civililor palestinieni din Gaza, relatează The Guardian.

autor
Vlad Dobrea

Compania americană le-a transmis oficialilor israelieni, la finalul săptămânii trecute, că Unitatea 8200 – agenția de elită a spionajului militar israelian – a încălcat termenii și condițiile de utilizare prin stocarea imensului volum de date de supraveghere pe platforma cloud Azure, potrivit unor surse apropiate situației.

Decizia vine direct în urma unei anchete publicate de The Guardian luna trecută, realizată împreună cu publicația israelo-palestiniană +972 Magazine și platforma Local Call. Aceasta dezvăluia că Microsoft și Unitatea 8200 au colaborat la transferul unor cantități uriașe de informații sensibile în infrastructura Azure, în urma unei întâlniri din 2021 între Satya Nadella, directorul general Microsoft, și Yossi Sariel, pe atunci comandant al unității.

În urma dezvăluirilor, Microsoft a comandat o anchetă externă urgentă privind relația sa cu Unitatea 8200. Primele concluzii au determinat compania să oprească accesul acesteia la anumite servicii de stocare cloud și la tehnologii AI.

Unitatea 8200 – echivalentul israelian al NSA – folosea capacitatea aproape nelimitată a Azure pentru a construi un sistem prin care ofițerii săi de informații puteau colecta, asculta și analiza apelurile telefonice ale unei întregi populații. Dimensiunea proiectului era rezumată intern prin sloganul: „Un milion de apeluri pe oră”.

Citește și
Erdogan, trump
Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc

Potrivit mai multor surse, arhiva interceptărilor – estimată la aproximativ 8.000 terabytes de date – era găzduită într-un centru de date Microsoft din Olanda. La scurt timp după publicarea anchetei, Unitatea 8200 ar fi mutat rapid datele în afara Uniunii Europene, intenționând să le transfere pe platforma Amazon Web Services (AWS).

Decizia Microsoft survine în contextul presiunilor crescute din partea angajaților și a investitorilor, preocupați de colaborarea companiei cu armata israeliană și de rolul tehnologiei sale în ofensiva aproape bienală din Gaza.

Sursa: The Guardian

Etichete: Microsoft, palestinieni, Fâșia Gaza, supraveghere,

Dată publicare: 25-09-2025 20:33

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc
Stiri externe
Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc

Donald Trump s-a declarat pregătit să ridice sancțiunile împotriva Turciei, dar i-a cerut lui Recep Tayyip Erdogan să nu mai cumpere petrol din Rusia, relatează AFP.

Ţările UE vor examina vineri posibilitatea edificării unui „zid anti-drone” pentru protejarea blocului comunitar
Stiri externe
Ţările UE vor examina vineri posibilitatea edificării unui „zid anti-drone” pentru protejarea blocului comunitar

Ţările membre ale Uniunii Europene vor dezbate vineri, pentru prima oară, propuneri privind edificarea unui "zid" de apărare a blocului comunitar împotriva dronelor, elaborate în viteză după mai multe incursiuni aeriene ale Rusiei, relatează AFP.

UE oferă Palestinei un ajutor umanitar de urgenţă de 50 de milioane de euro
Stiri externe
UE oferă Palestinei un ajutor umanitar de urgenţă de 50 de milioane de euro

Comisia Europeană a alocat încă 50 de milioane de euro pentru ajutor umanitar în Gaza și Cisiordania, a anunțat joi executivul comunitar.

Recomandări
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale
Stiri actuale
Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.

Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni
Stiri Sociale
S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni

Guvernul intenționează să reducă perioada șomajului pentru că este nevoie de mai mulți oameni în economie, iar reprezentanții mediului de afaceri confirmă că de ani de zile au mari dificultăți în a-și găsi angajați.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28