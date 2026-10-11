Uraganul Isaias a făcut prăpăd în SUA. Patru persoane au murit, iar 670.000 de locuitori nu au curent electric. FOTO & VIDEO

Patru persoane au murit după ce uraganul Isaias a lovit țărmul sâmbătă, iar aproximativ 670.000 de locuitori din Florida, Alabama, Georgia și Mississippi erau încă fără curent electric.

Furtuna s-a transformat într-un ciclon post-tropical, potrivit autorităților locale și serviciilor de monitorizare a rețelei electrice, scrie news.ro. Două dintre decese au fost provocate de copaci care au căzut peste case, potrivit presei locale și autorităților. Autoritățile din Florida nu au primit nicio solicitare de căutare și salvare la scurt timp după ce uraganul a atins uscatul, un semn al unui impact limitat, a declarat guvernatorul Ron DeSantis.

Cu toate acestea, condițiile periculoase au persistat, iar Centrul Național pentru Uragane a avertizat că sunt așteptate valuri de furtună, inundații rapide, vânturi devastatoare și un risc de tornade în anumite părți din sud-estul Statelor Unite. Potrivit Centrului Național pentru Uragane (NHC), riscul de tornade urma să persiste și sâmbătă în anumite zone din Florida Panhandle, Georgia și statele Carolina. Peste 670.000 de consumatori fără electricitate În Florida, restabilirea alimentării cu energie electrică a fost declarată prioritară, au anunțat autoritățile, în timp ce autostrăzile, podurile și aeroporturile se redeschideau, iar echipele evaluau pagubele. „Vor efectua evaluări în această dimineață și cred că acest lucru ne va oferi o imagine clară cu privire la ritmul în care se va putea restabili alimentarea cu energie”, a declarat DeSantis în cadrul unei conferințe de presă la Tallahassee. Aproximativ 16.000 de tehnicieni din sectorul energetic se pregătiseră să intervină în urma furtunii, a precizat el.

Hurricane Isaias brought powerful winds and torrential rain to the Florida Panhandle, causing widespread flooding, trapping residents in their homes and knocking out power to thousands across the region. https://t.co/wXw1UWaMQS — AccuWeather (@accuweather) October 10, 2026

Sâmbătă, la prânz, aproximativ 420.000 de consumatori din Florida, 190.000 din Alabama, 43.000 din Georgia și 17.000 din Mississippi erau fără energie electrică, potrivit platformei de monitorizare PowerOutage.us. O furtună distinctă din Oceanul Pacific, Rachel, se îndrepta sâmbătă spre coasta de nord a peninsulei Baja California, aducând rafale de vânt și maree ridicată, care au lăsat alți 7.000 de oameni fără curent electric în California. Agenția pentru gestionarea situațiilor de urgență din Alabama a declarat că arborii doborâți și liniile electrice avariate au făcut deplasările periculoase în comitatul Houston, aflat sub avertizare de inundații rapide. „Din cauza efectelor uraganului Isaias, toate drumurile din comitatul Houston sunt închise până la noi ordine”, s-a anunțat pe platforma X. Uraganul își pierde din intensitate Isaias era un uragan de categoria a 2-a în momentul în care a lovit coasta Floridei și a fost primul uragan din sezonul atlantic 2026. Potrivit NHC, se preconiza că va genera rafale puternice de vânt și în zonele din interiorul continentului, înainte de a slăbi sub pragul de intensitate al unei furtuni în cursul zilei de sâmbătă. Sâmbătă, compania petrolieră și de gaze Shell (SHEL.L) a anunțat că începe redistribuirea personalului către platformele sale Mars, Olympus, Ursa, Vito și Appomattox din Golful Mexic. Între timp, Chevron (CVX.N) își intensifica eforturile pentru a readuce angajații pe platforme și urmărea restabilirea capacității totale de producție. „Remobilizarea echipajelor va continua pe parcursul zilei de duminică”, a precizat compania. Întrebat vineri despre pregătirile pentru uragan, președintele Donald Trump le-a declarat reporterilor, în fața Casei Albe, că situația este „sub control”. SUA recurge la Rezerva Strategică de Petrol Departamentul pentru Energie al SUA a anunțat sâmbătă că a autorizat un schimb de urgență de până la 4 milioane de barili de țiței din Rezerva Strategică de Petrol, pentru a compensa perturbările aprovizionării provocate de uragan. Declarații de stare de urgență au fost aprobate pentru Florida și Alabama, pentru a asigura disponibilitatea resurselor federale necesare intervenției în urma uraganului Isaias, a precizat pe platforma X secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin. „Există și multe pericole după trecerea furtunii la care oamenii trebuie să fie atenți, dar, până acum, am avut pregătite numeroase resurse care nu au fost încă solicitate”, a declarat DeSantis pentru FOX News, sâmbătă dimineața. În orașul de coastă Pensacola, lipsa apei potabile reprezintă o problemă, a declarat primarul. Aeroportul din Pensacola, al zecelea ca mărime din Florida, a suferit avarii din cauza furtunii și este închis pentru zborurile comerciale până la noi ordine.

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