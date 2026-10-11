Uraganul Isaias a făcut prăpăd în SUA. Patru persoane au murit, iar 670.000 de locuitori nu au curent electric. FOTO & VIDEO

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Uragan sua 7
Getty

Patru persoane au murit după ce uraganul Isaias a lovit țărmul sâmbătă, iar aproximativ 670.000 de locuitori din Florida, Alabama, Georgia și Mississippi erau încă fără curent electric.

autor
Mihaela Ivăncică

Furtuna s-a transformat într-un ciclon post-tropical, potrivit autorităților locale și serviciilor de monitorizare a rețelei electrice, scrie news.ro.

Două dintre decese au fost provocate de copaci care au căzut peste case, potrivit presei locale și autorităților.

Autoritățile din Florida nu au primit nicio solicitare de căutare și salvare la scurt timp după ce uraganul a atins uscatul, un semn al unui impact limitat, a declarat guvernatorul Ron DeSantis.

Uragan sua 5
×

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

ULTIMELE ȘTIRI

De ce se pun frunze de vișin și de stejar în murături. Ce rol au, de fapt. Secretul din rețetele tradiționale

De ce se pun frunze de vișin și de stejar în murături. Ce rol au, de fapt. Secretul din rețetele tradiționale

Inundații puternice în Nepal, după o alunecare de teren. Mai multe case și poduri au fost distruse, iar localnicii, evacuați

Inundații puternice în Nepal, după o alunecare de teren. Mai multe case și poduri au fost distruse, iar localnicii, evacuați

Lider liberal: PSD și puciștii din PNL „își trimit bezele”. Cine este „ministrul catastrofă” scos la înaintare

Lider liberal: PSD și puciștii din PNL „își trimit bezele”. Cine este „ministrul catastrofă” scos la înaintare

CELE MAI CITITE

Mesaj emoționant al Kievului: „Vreau să ţineţi minte că România a fost printre primele ţări care au oferit ajutor Ucrainei”

Mesaj emoționant al Kievului: „Vreau să ţineţi minte că România a fost printre primele ţări care au oferit ajutor Ucrainei”

Premierul desemnat, Luca Niculescu, anunţă măsurile în privinţa pensiilor: „Cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici”

Premierul desemnat, Luca Niculescu, anunţă măsurile în privinţa pensiilor: „Cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici”

Fructele „minune” căutate în toată Europa, pe care tot mai puțini români le culeg. De ce nu ar mai fi rentabilă afacerea

Fructele „minune” căutate în toată Europa, pe care tot mai puțini români le culeg. De ce nu ar mai fi rentabilă afacerea

Mesajul transmis de PSD Olt, după ce s-a vehiculat că Paul Stănescu va pleca la AUR: „Noi îl avem pe cel original!”

Mesajul transmis de PSD Olt, după ce s-a vehiculat că Paul Stănescu va pleca la AUR: „Noi îl avem pe cel original!”

Horoscop 11 octombrie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care se va bucura de revederea cuiva drag

Horoscop 11 octombrie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care se va bucura de revederea cuiva drag

Vremea se răcește în toată România. ANM anunță ploi și vânt puternic, iar la munte apar primele ninsori

Vremea se răcește în toată România. ANM anunță ploi și vânt puternic, iar la munte apar primele ninsori

Cu toate acestea, condițiile periculoase au persistat, iar Centrul Național pentru Uragane a avertizat că sunt așteptate valuri de furtună, inundații rapide, vânturi devastatoare și un risc de tornade în anumite părți din sud-estul Statelor Unite.

Potrivit Centrului Național pentru Uragane (NHC), riscul de tornade urma să persiste și sâmbătă în anumite zone din Florida Panhandle, Georgia și statele Carolina.

Peste 670.000 de consumatori fără electricitate

În Florida, restabilirea alimentării cu energie electrică a fost declarată prioritară, au anunțat autoritățile, în timp ce autostrăzile, podurile și aeroporturile se redeschideau, iar echipele evaluau pagubele.

„Vor efectua evaluări în această dimineață și cred că acest lucru ne va oferi o imagine clară cu privire la ritmul în care se va putea restabili alimentarea cu energie”, a declarat DeSantis în cadrul unei conferințe de presă la Tallahassee. Aproximativ 16.000 de tehnicieni din sectorul energetic se pregătiseră să intervină în urma furtunii, a precizat el.

Sâmbătă, la prânz, aproximativ 420.000 de consumatori din Florida, 190.000 din Alabama, 43.000 din Georgia și 17.000 din Mississippi erau fără energie electrică, potrivit platformei de monitorizare PowerOutage.us.

O furtună distinctă din Oceanul Pacific, Rachel, se îndrepta sâmbătă spre coasta de nord a peninsulei Baja California, aducând rafale de vânt și maree ridicată, care au lăsat alți 7.000 de oameni fără curent electric în California.

Agenția pentru gestionarea situațiilor de urgență din Alabama a declarat că arborii doborâți și liniile electrice avariate au făcut deplasările periculoase în comitatul Houston, aflat sub avertizare de inundații rapide.

„Din cauza efectelor uraganului Isaias, toate drumurile din comitatul Houston sunt închise până la noi ordine”, s-a anunțat pe platforma X.

Uraganul își pierde din intensitate

Isaias era un uragan de categoria a 2-a în momentul în care a lovit coasta Floridei și a fost primul uragan din sezonul atlantic 2026. Potrivit NHC, se preconiza că va genera rafale puternice de vânt și în zonele din interiorul continentului, înainte de a slăbi sub pragul de intensitate al unei furtuni în cursul zilei de sâmbătă.

Sâmbătă, compania petrolieră și de gaze Shell (SHEL.L) a anunțat că începe redistribuirea personalului către platformele sale Mars, Olympus, Ursa, Vito și Appomattox din Golful Mexic. Între timp, Chevron (CVX.N) își intensifica eforturile pentru a readuce angajații pe platforme și urmărea restabilirea capacității totale de producție.

„Remobilizarea echipajelor va continua pe parcursul zilei de duminică”, a precizat compania.

Întrebat vineri despre pregătirile pentru uragan, președintele Donald Trump le-a declarat reporterilor, în fața Casei Albe, că situația este „sub control”.

SUA recurge la Rezerva Strategică de Petrol

Departamentul pentru Energie al SUA a anunțat sâmbătă că a autorizat un schimb de urgență de până la 4 milioane de barili de țiței din Rezerva Strategică de Petrol, pentru a compensa perturbările aprovizionării provocate de uragan.

Declarații de stare de urgență au fost aprobate pentru Florida și Alabama, pentru a asigura disponibilitatea resurselor federale necesare intervenției în urma uraganului Isaias, a precizat pe platforma X secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin.

„Există și multe pericole după trecerea furtunii la care oamenii trebuie să fie atenți, dar, până acum, am avut pregătite numeroase resurse care nu au fost încă solicitate”, a declarat DeSantis pentru FOX News, sâmbătă dimineața.

În orașul de coastă Pensacola, lipsa apei potabile reprezintă o problemă, a declarat primarul.

Aeroportul din Pensacola, al zecelea ca mărime din Florida, a suferit avarii din cauza furtunii și este închis pentru zborurile comerciale până la noi ordine.

Campania de 40.000 de euro prin care România își promovează atracțiile turistice pe un tramvai din Sevilla

Sursa: News.ro

Etichete: uragan, SUA,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Arbitrul a văzut nebunia din Rayo Vallecano - Bilbao și a oprit meciul! Partida a fost suspendată
FOTO Arbitrul a văzut nebunia din Rayo Vallecano - Bilbao și a oprit meciul! Partida a fost suspendată
Citește și...
Uragan shutterstock 2756261265
Stiri externe
Uraganul Polo, unul dintre cele mai puternice cicloane din Pacific din ultimele decenii, ar putea să lovească Mexicul

Uraganul Polo a devenit unul dintre cele mai puternice cicloane din Pacific din ultimele decenii, iar specialiștii preconizează că va trece pe lângă zona de sud-vest a Mexicului ca furtună de categoria 5.

62587429
Stiri externe
Uraganul Melissa lovește violent Marea Caraibelor. Cel puțin 24 de morți și pagube uriașe în mai multe țări

Uraganul Melissa, care a lăsat în urmă cel puţin 24 de morţi în Haiti, a devastat regiuni întregi din Jamaica şi a inundat Cuba, urmează să ajungă joi în Insulele Bermude, după un parcurs de mai multe zile în Marea Caraibilor, informează AFP.

62587118
Stiri externe
Uraganul Melissa continuă să facă ravagii. O localitate din Jamaica a fost distrusă complet

O localitate din Jamaica a fost distrusă complet de uraganul Melissa. Autoritățile de pe insulă abia încep să creioneze un bilanț, după trecerea urgiei.

Recomandări
Shutterstock 2669428289
Stiri Politice
Lider liberal: PSD și puciștii din PNL „își trimit bezele”. Cine este „ministrul catastrofă” scos la înaintare

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru spune că PSD și puciștii liberali „își trimit bezele”, în condițiile în care social-democrații vor la guvernare, dar au nevoie și de un „paravan”, un alt partid care să le „deconteze furăciunile”.

Shutterstock 2678344565
Stiri Sanatate
Inimile de români bat, la propriu, pentru străini. România a ajuns să exporte inimi, pentru că nu are cui să le transplanteze

Dacă începutul anului în ceea ce priveşte numărul de operaţii de transplant de inimă a fost promiţător, în lunile care au urmat numărul acestor operaţii a scăzut, a declarat pentru Cotidianul Prof. Univ. Dr. Habil. Horaţiu Moldovan. 

Vlcsnap 2026 10 11 07h44m42s374
Știri Actuale
Peste 75.000 de credincioși stau o zi la coadă ca să ajungă la Sf. Parascheva. Rugăciunea unui copil: „Să trăiesc cu familia”

A fost încă o noapte de rugăciune la Catedrala Mitropolitană din Iași. Zeci de mii de credincioși continuă să aștepte chiar și 12 ore pentru a ajunge la racla cu moaștele Sfintei Parascheva.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25 | Ce înseamnă rezistența la insulină și cum o recunoaștem din timp

28:12

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2026

01:48:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Octombrie 2026

03:23:18

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Romania, te iubesc!

44:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Oferte pentru Nuno Campos! Antrenorul lui Dinamo a spus tot după seria impresionantă din Superliga

Sport

A văzut FCSB - Oțelul și nu s-a ferit de cuvinte! Ce a spus Anghel Iordănescu de echipa lui Gigi Becali